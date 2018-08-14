Выигрышные 100 тысяч рублей жительница Алтая потратила на малоимущих детей?

Столько было разговоров о девушке, которая пешком на спор в 100 тысяч рублей отправилась из Барнаула в Бийск! Говорят, она бизнесменша. Неужто ей так понадобился выигрыш в 100 тысяч рублей, что она ради этих денег столько топать согласилась?

После завершения пятидневного похода в Бийск, который жительница краевой столицы Виктория Веденеева совершила на спор с друзьями (цена спора — 100 тысяч рублей), она пообещала рассказать, на что потратит выигранные деньги. И вот, как недавно сообщила Вика в Инстаграме, деньги были потрачены на подготовку детей из малоимущих семей к школе. Женщина — сама мама двоих детей — ездила со специалистом от соцзащиты и развозила вещи и школьные принадлежности.

Вот что Виктория Веденеева сообщила на своей страничке: «Сегодня мы раздали подарки к первому сентября деткам. Ребята, насколько это тяжело! Я даже представить не могла, что вообще такое действительно бывает… Но насколько я благодарна судьбе, что в моей жизни произошёл этот спор, что я выиграла с помощью друзей и вашей поддержки, и мы решили потратить этот выигрыш на деток, которые нуждаются в помощи. С какой радостью они принимали наши подарки (детки от 10 до 16 лет). Они разные, но счастье в их глазах было одинаковое, и нет никаких слов, чтоб описать их радость!».