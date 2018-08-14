«Сама ты Бабайка!»: дети о том, почему их бесят взрослые

Запах и неопрятность

Джульетта, 4 года: — У тёти Светы невкусные духи, и когда она меня целует, я потом тоже ими пахну, и мама пахнет.

Данила, 5 лет: -Папа долго не курил, а потом они с мамой поссорились, и он купил сигарету. Мне не понравилось, как она воняла. Но потом он помылся, и больше не пахло.

Макс, 6 лет: -У деда Серёжи колючая борода, а когда он после работы, у него чёрно вот здесь (показывает между пальцами) и пятна на рукавах. Но потом он умывается, и я прихожу с ним играть в машинки.

В книге «Как любить ребёнка» о подобном писал Януш Корчак , польский врач и педагог: «О смраде пота и сильном запахе духов ребёнок с омерзением говорит: „Воняет“, — пока ему не объяснят, что это гадкое слово, духи пахнут хорошо, только он пока не разбирается».

Косметика

Ева, 5 лет: -Я не люблю, когда мама красится перед улицей, она становится ненастоящей. Мы с папой говорим ей, а она не слушает. Когда я вырасту, никогда не буду красить губы и глаза.

Арсений, 4 года: -Бабушка всегда мне всё покупает: игрушки, машинки — но когда она приходит, всегда измазывает меня помадой, а мама ругает, когда я её вытираю.

Обращение, как с маленьким

Миша, 6 лет: Я уже хожу в подготовительную школу, а тётя Аня со мной, как с маленьким. Она сажает меня на коленки и говорит тоненьким голосом. А дядя Игорь может за нос ущипнуть или сделать на голове вот так… (ерошит волосы).

И снова вспоминается Януш Корчак: «Большинство детей не терпит, чтобы их брали на колени; если взять ребёнка за руку, то он мягко и постепенно её высвобождает. Эти их ласковые словечки, поглаживания, потискивания и похлопывания, эта их фамильярность Конфузясь, ребёнок ждёт, когда же это кончится…»

Глупые вопросы

Фёдор, 5 лет: -Новая няня меня всё время спрашивала, как меня зовут, сколько мне лет, кем я стану, как зовут нашего котика… Я ей отвечал, а она спрашивала снова то же самое, наверное, целый час. Ей было весело, а мне хотелось играть.

Аня, 5 лет: — Тётя Ира всегда спрашивает, где мои женихи и нравится ли мне мальчик Артём из садика, это её внук. Я стесняюсь.

«Пугалки»

Александра, 4 года: — В больнице мне укололи палец, я плакала, а тётка во дворе сказала, что меня отдадут Бабайке. Она и есть Бабайка!

Вика, 5 лет: — Бабушка всегда говорит, что мама меня в детдом отдаст, если я буду беситься. Я ей не верю, хорошо, что она только по субботам к нам приходит.

Стас, 6 лет: -Артём (старший брат) говорит, если буду плакать и не буду заниматься на физкультуре, увезёт меня на войну и маме с папой не скажет. И там в меня будут стрелять и могут убить! Он только что в армии был. Хочу, чтобы он не приходил к нам.

Посторонним дети не очень-то верят, но главное, чтобы подобные «пугалки» не исходили от родителей. В одной из своих книг Л. Петрановская, известный российский психолог, пишет: «Угроза родителя „уйти“, „отдать“ или бойкот, явно демонстрируемое желание „смотреть за“ очень быстро и эффективно повергает ребёнка в настоящий эмоциональный ад».

Прежде чем ругать ребёнка за нелюбовь к гостям или родственникам, задумайтесь: может, в чём-то они и правда отвратительны?