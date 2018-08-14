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В казанском аквапарке родился ребенок (ВИДЕО)
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В казанском аквапарке родился ребенок (ВИДЕО) 

В городе N 26 минут назад
Фото: В городе N
В минувшую субботу, 11 августа, в раздевалке казанского аквапарка «Барионикс» на свет появился ребенок. Об этом сообщает ФАН.
По информации издания, семья из Зеленодольска, ожидающая рождения малыша в течение следующих двух недель, решила отдохнуть в аквапарке вместе со старшей дочерью. Спустя некоторое время беременная женщина почувствовала боль в животе и направилась в раздевалку, где и поняла, что у нее начались роды.
Посетительнице помог врач, дежуривший в аквапарке в тот день, и один из инструкторов. Роды длились всего 20 минут — и на свет появился мальчик. Прибывшая на место бригада скорой помощи отвезла маму с сыном в один из роддомов Казани.
Известно, что сейчас ребенок и его мать чувствуют себя хорошо. Мальчика назвали Азамат, а сотрудники «Барионикса» одарили его семью бессрочным абонементом на посещение аквапарка.
Напомним, родителям 2018-го новорожденного в Нижегородской области вручили подарки с символикой ЧМ.
Фото и видео: ФАН
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