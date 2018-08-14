В казанском аквапарке родился ребенок (ВИДЕО)

В минувшую субботу, 11 августа, в раздевалке казанского аквапарка «Барионикс» на свет появился ребенок. Об этом сообщает ФАН.

По информации издания, семья из Зеленодольска, ожидающая рождения малыша в течение следующих двух недель, решила отдохнуть в аквапарке вместе со старшей дочерью. Спустя некоторое время беременная женщина почувствовала боль в животе и направилась в раздевалку, где и поняла, что у нее начались роды.

Посетительнице помог врач, дежуривший в аквапарке в тот день, и один из инструкторов. Роды длились всего 20 минут — и на свет появился мальчик. Прибывшая на место бригада скорой помощи отвезла маму с сыном в один из роддомов Казани.

Известно, что сейчас ребенок и его мать чувствуют себя хорошо. Мальчика назвали Азамат, а сотрудники «Барионикса» одарили его семью бессрочным абонементом на посещение аквапарка.

Напомним, родителям 2018-го новорожденного в Нижегородской области вручили подарки с символикой ЧМ.

Фото и видео: ФАН