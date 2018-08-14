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Робот избавит детей с аутизмом от психологического дискомфорта при общении
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Робот избавит детей с аутизмом от психологического дискомфорта при общении 

Letidor.ru 23 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Робот поможет социализироваться особенным детям.
Разработчики из Люксембургского университета представили робота, который поможет социализироваться детям с расстройствами аутистического спектра. У таких малышей с раннего возраста наблюдаются проблемы в общении: они замкнуты и плохо идут на контакт с людьми. Ученые проводили эксперимент с участием 15 мальчиков-аутистов в возрасте от 4 до 14 лет, результаты которого показали, что дети чувствуют дискомфорт в общении с человеком намного сильнее, чем с роботом. Поэтому робот QTrobot служит посредником в общении детей и окружающего мира. Пока новинку тестируют на общении аутистов с психотерапевтами, — сообщает портал nplus1.
Гуманоидный робот общается не только с помощью слов, но и жестов и выражения лица. Благодаря этим функциям ребенком может научиться распознавать эмоции людей.
Нового робота планируют представить миру 28 августа на международном симпозиуме RO-MAN 2018 в Китае.
К слову, ранее ученые выяснили, почему дети с расстройствами аутистического спектра лучше понимают математику.
Фото: YouTube
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