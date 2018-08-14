Пост Адель про послеродовой психоз её подруги нужно прочитать каждой женщине

Послеродовой психоз — это одно из самых тяжелых и редких заболеваний, которое встречается у женщин после рождения ребенка. О расстройстве психики обычно говорят лишь в кабинете врача, но певица Адель (у неё, кстати, была депрессия после родов) пролила свет на этот вопрос. Она познакомила фолловеров в Инстаграм со своей лучшей подругой Лаурой, мамой 6-месячного малыша, которая боролась с послеродовым психозом и написала смелый пост о своем опыте.

«Это моя лучшая подруга. Я являюсь крестной её 6-меясчного сына, — и его рождение было самым тяжелым жизненным вызовом для неё. Она написала очень личную, остроумную, душераздирающую статью о своем опыте. О том, какого это — быть мамой с диагнозом послеродовой психоз. Мамы, говорите, что вы чувствуете, потому что иногда это может спасти вашу жизнь и жизни других».

Адель с подругой Лаурой, фото из Instagram

30-летняя певица разместила ссылку на блог Лауры, и да, её опыт определенно откроет вам глаза на материнство. Она написала:

«Я страдала и боролась с послеродовым психозом с самого рождения моего мальчика в феврале этого года. Это редкое и неизвестное многим заболевание диагностируется у одной женщины из тысячи, и требует неотложной медицинской помощи (не переживайте, я ни разу не слышала об этом, пока не столкнулась с этим сама)… В моем случае это заболевание начало развиваться из послеродовой депрессии и скоро достигло такую фазу, которую я могу описать только как ад.

Перепады настроения, бессонница, галлюцинации, паранойя, беспокойство — тяжелая депрессия с очаровательным побочным эффектом, которое называется психоз».

К сожалению, женщины, которые готовятся стать мамами, не могут заранее предугадать, будет ли у них послеродовой психоз. Лаура объяснила, что несмотря на прекрасные месяцы беременности, роды были невыносимо травматичными.

«Закончилось все тем, что мне сделали экстренное кесарево сечение, а после выяснилось, что у нашего сына экстремально низкий вес (это ещё я родила на две недели позже), потому что через мою плаценту к ребенку не поступали питательные вещества — он голодал внутри меня. Мой врач считает, что травматические роды могут быть причиной моей болезни».

Проведя несколько дней в больнице, Лаура счастливая отправилась домой, но её состояние начало резко ухудшаться.

«В кровати у меня начался приступ ужаса, доходящего до страха. Моё дыхание было частое и напряженное, сердце «выпрыгивало» из груди, нарушилась работа органов желудочно-кишечного тракта».

В этот момент Лаура подумала, что у неё послеродовая депрессия. Она не ощущала себя подавленной и решила, что со временем все пройдет само — но она ошибалась.

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«Я знаю, я была не права. Я прятала поздравительные открытки, мое собственное пространство делало меня больной. Мой ребенок постоянно ел, у едва было время на перекус или душ. И я вообще не спала — понимаю, что это нормальный режим для новоиспеченной мамы, но я себя не узнавала.

Мне казалось, что я незваный гость моей собственной жизни».

Лаура начала себя накручивать. У неё появились суицидальные мысли, а панические атаки учащались… В конце концов, вмешалась семья.

«Меня госпитализировали — увезли от моего сына на две недели с кровотечениями из-за родов, с выделяющимся молоком из груди. Я не понимала, где я. Каждый день я сидела на групповой терапии с пониманием, что у меня отняли ребенка».

Поддержка семьи, психиатр и препараты помогли Лауре. Теперь она хочет, чтобы все мамы не боялись рассказывать о послеродовом психозе и борьбе с заболеванием. Она подала хороший пример.

Здесь нечего смущаться — это химический дисбаланс, лавина гормонов, а не ваша вина. Не нужно пытаться побороть заболевание самостоятельно. Не нужно быть героиней, ведь ты уже одна из них!

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