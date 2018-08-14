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Двухлетней больной девочке из Саратова требуется помощь
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Двухлетней больной девочке из Саратова требуется помощь 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Саратовский благотворительный фонд «Спасибо за жизнь» просит помочь Софье Кузьминой, которая больна синдромом бабочки (буллеозный эпидермолиз). Неизлечимое генетическое заболевание преследует ребенка с самого рождения.
«Единственный выход — симптоматическая терапия, которая заключается в дорогостоящем уходе за проблемными местами кожи без гнойных ран и пузырей, от осложнения которых такие дети могут умереть», — уточнили в благотворительном фонде, добавив, что содержание девочки в тесной квартире невозможно из-за духоты и жары.
Руки и ноги ребенка почти полностью покрыты ранами. Из-за неправильного ухода медперсонала, у девочки срослись пальцы на ноге. Сейчас семья ожидает вызов в московскую клинику на операцию по их рассоединению. Мама малышки вынуждена сидеть с ребенком и не работать. Существует семья на средства бабушки Софии. Семье необходимо 50 тысяч рублей на закупку дорогостоящего перевязочного материала.
Реквизиты для помощи ребенку находятся здесь.
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