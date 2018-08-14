Ещё
Синдром белого фартука
Далее:
Читайте также:
Ещё

Синдром белого фартука 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Десять лет пролетели незаметно. Вот и он, выпускной, 11-й класс моей дочери. Самый ответственный. Самый сложный.
Причем не только для детей, но и для их родителей. Особенно в финансовом плане. Репетиторы для подготовки ребенка к сдаче Единого госэкзамена, последний звонок, выпускной… Подруга, чей сын уже закончил школу и даже женился, говорит, что затраты на свадьбу и на последний учебный год были примерно одного порядка. Как говорится, копите деньги.
Отдельная строка расходов — школьная форма. Ну, или то, что ей считается в каждой конкретной школе. У нас, например, это просто деловой стиль одежды — черный низ, светлый верх. Но по традиции одиннадцатиклассники должны иметь и еще один вариант формы — той, что носили лет 50 назад. Коричневое платье с белым воротником и манжетами, белый передник. Каждый родитель нынешних выпускников помнит эту форму. Причем мало кто был от нее в восторге. Лично я в старших классах чувствовала себя в этой форме октябренком-переростком. Помню, с каким удовольствием, переехав в 9-м классе в Москву, сменила коричневое платье с фартуком на синий костюм с юбкой и пиджаком!
Зачем нужна старая форма сегодня? «Надеть на первый и последний звонок», — говорит классный руководитель. «Это модный тренд», — говорят некоторые родители. «Нет, только не это!» — в один голос возмущаются одноклассницы дочери. А на мой взгляд, это ностальгия взрослых по советским временам, которая так сильна, что они рядят подростков в чужеродную для них одежду, не считаясь с их мнением.
Вечерняя Москва: последние новости
Никогда не поздно: звездные мамы, родившие после 40 лет Негуманное решение Суд опубликовал дневник матери, убившей четырех детей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс-скандал в московском World Class16
Рождение дочери дорого обошлось Кудрявцевой61
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки125
Звезды — об интиме с поклонниками
Бикини из скотча: что нас ждет дальше?77
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
00:59
Звезды — об интиме с поклонниками
Звёзды
03:04
Что стало с Натальей Ветлицкой
Звёзды
03:59
Успенская наняла личного повара для собаки
Звёзды Шоу-бизнес
00:57
Лолита показала себя без макияжа и в купальнике
Звёзды
00:59
Рождение дочери дорого обошлось Кудрявцевой
Звёзды
00:39
Собчак попала впросак в платье за 45 тысяч рублей
Звёзды
01:00
Киркоров показал горячее фото с Бузовой
Звёзды
00:42
Когда «бывший» не отпускает: личная история
Любовь
03:42
Близкие поставили крест на замужестве Ротару
Звёзды Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение