Синдром белого фартука

Десять лет пролетели незаметно. Вот и он, выпускной, 11-й класс моей дочери. Самый ответственный. Самый сложный.

Причем не только для детей, но и для их родителей. Особенно в финансовом плане. Репетиторы для подготовки ребенка к сдаче Единого госэкзамена, последний звонок, выпускной… Подруга, чей сын уже закончил школу и даже женился, говорит, что затраты на свадьбу и на последний учебный год были примерно одного порядка. Как говорится, копите деньги.

Отдельная строка расходов — школьная форма. Ну, или то, что ей считается в каждой конкретной школе. У нас, например, это просто деловой стиль одежды — черный низ, светлый верх. Но по традиции одиннадцатиклассники должны иметь и еще один вариант формы — той, что носили лет 50 назад. Коричневое платье с белым воротником и манжетами, белый передник. Каждый родитель нынешних выпускников помнит эту форму. Причем мало кто был от нее в восторге. Лично я в старших классах чувствовала себя в этой форме октябренком-переростком. Помню, с каким удовольствием, переехав в 9-м классе в Москву, сменила коричневое платье с фартуком на синий костюм с юбкой и пиджаком!

Зачем нужна старая форма сегодня? «Надеть на первый и последний звонок», — говорит классный руководитель. «Это модный тренд», — говорят некоторые родители. «Нет, только не это!» — в один голос возмущаются одноклассницы дочери. А на мой взгляд, это ностальгия взрослых по советским временам, которая так сильна, что они рядят подростков в чужеродную для них одежду, не считаясь с их мнением.