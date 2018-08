Исследование: социальные медиа помогают воспитывающим детей отцам получать поддержку

Хотя социальные нормы за последние 40 лет изменились, отец до сих пор воспринимается большей частью общества как добытчик, а не как воспитатель. Поэтому мужчины, взявшие на себя заботу о ребенке, чувствуют себя неуютно в парках, торговых центрах и других местах, где с детьми традиционно появляются матери. Чтобы утвердить отцовство как мужское занятие, а также получить поддержку и советы, многие обращаются к социальным медиа: создают тематические онлайн-форумы, группы и блоги. Тренд анализируется в материале, опубликованном на научно-популярном сайте The Conversation.

"Отцы сталкиваются с последствиями смены акцентов в семьях с двумя работающими взрослыми и устаревшими социальными представлениями об отцах как добытчиках и не более чем помощниках матерей, — рассказал автор исследования из Мичиганского университета Тойфик Аммари. — Посредством моей работы я проливаю свет на то, как отцы могут найти поддержку и советы в социальных сетях, и надеюсь содействовать вовлечению и включению мужчин в их отцовские обязанности".

Чтобы понять, как отцы используют социальные медиа, Аммари провел 102 интервью и проанализировал большие данные вместе со специалистами исследовательской лаборатории социальных сетей при Мичиганском университете. Ученые установили, что мужчины рассказывают в социальных сетях об успехах детей, например, первых шагах ребенка, выкладывают фотографии игр или танцев. Но они меньше вовлечены в управление онлайн-доступом к «детскому» контенту и, в отличие от женщин, реже задаются вопросами, может ли бабушка выложить изображение внука на своей странице в Facebook, а друзья — поделиться кадрами со дня рождения ребенка.

Отцы неохотно публикуют семейные истории в соцсетях, где посты могут увидеть коллеги, и предпочитают делиться родительским опытом в приватных группах в Facebook. Там они ищут социальную поддержку, спрашивают советов у более опытных отцов, обсуждают бытовые вопросы, например, смену подгузников, и более серьезные проблемы: развод и конфликты по поводу опеки над ребенком.

Некоторые участники опросов рассказали, что обсуждают деликатные вопросы на сайтах наподобие Reddit, где пользователи могут оставаться анонимными. Один из отцов назвал Reddit «безопасным местом для выражения мнения», так как там ему не приходится иметь дело с реакцией старых друзей, коллег или членов семьи. Проанализировав 2 млн комментариев, оставленных в Reddit, исследователи увидели, что анонимно отцы более активно обсуждают правовые вопросы, рассказывают о том, как продвигаются дела по вопросам опекунства или развода в суде.

Тойфик Аммари также обратил внимание на интернет-проекты в формате DIY (в пер. с английского Do It Yourself, «сделай сам»). Многие мужчины посвящают такие блоги отцовству и, например, вместе с детьми ремонтируют ванны. Как считает исследователь, подобные проекты позволяют отцу провести время со своим ребенком, одновременно научив его полезным навыкам, а также продемонстрировать, что мужчина может быть и добытчиком и хранителем очага в одном лице.

Материал предоставлен проектом "+1". Больше новостей о социальной ответственности ищите здесь.