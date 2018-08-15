Отец заморенного голодом на Украине мальчика оказался местным депутатом

Отец четырехлетнего мальчика, которого чуть не заморили голодом на Украине, оказался депутатом районного совета Кировоградской области.

Когда врачи спасли малыша в состоянии крайнего истощения от родителей, он весил семь килограммов вместо положенных 16. Сотрудники украинской службы по делам детей рассказали, что мальчик походил на ребенка из концлагеря.

«Я 30 лет работаю, но такого не видела. Он загорожен был, чтобы не просил, не надоедал», — рассказала педиатр Людмила Ляшенко об условиях содержания мальчика.

Сейчас его учат питаться. Обследование показало, что мальчик здоров, но крайне голоден и истощен, пишет Life.

Отец ребенка Александр Мольченко, между тем, заявил, что причиной истощения малыша стали врачебные опыты в местной больнице. Он утверждает, что в деле замешана политика.

Родителям грозит заключение сроком до пяти лет. В настоящий момент решается вопрос о нахождении в семье еще трех девочек.

Напомним, истощенный и испачканный в собственных фекалиях мальчик был обнаружен случайно, когда врач пришел по вызову к другому ребенку из семьи. На предложение госпитализировать малыша родители ответили отказом. Специалистам службы по делам детей открывать отказались. Изъять ребенка и доставить на скорой в больницу удалось лишь после разрешения суда.