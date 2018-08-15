Ещё
Отец заморенного голодом на Украине мальчика оказался местным депутатом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отец заморенного голодом на Украине мальчика оказался местным депутатом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Отец четырехлетнего мальчика, которого чуть не заморили голодом на Украине, оказался депутатом районного совета Кировоградской области.
Когда врачи спасли малыша в состоянии крайнего истощения от родителей, он весил семь килограммов вместо положенных 16. Сотрудники украинской службы по делам детей рассказали, что мальчик походил на ребенка из концлагеря.
«Я 30 лет работаю, но такого не видела. Он загорожен был, чтобы не просил, не надоедал», — рассказала педиатр Людмила Ляшенко об условиях содержания мальчика.
Сейчас его учат питаться. Обследование показало, что мальчик здоров, но крайне голоден и истощен, пишет Life.
Отец ребенка Александр Мольченко, между тем, заявил, что причиной истощения малыша стали врачебные опыты в местной больнице. Он утверждает, что в деле замешана политика.
Родителям грозит заключение сроком до пяти лет. В настоящий момент решается вопрос о нахождении в семье еще трех девочек.
Напомним, истощенный и испачканный в собственных фекалиях мальчик был обнаружен случайно, когда врач пришел по вызову к другому ребенку из семьи. На предложение госпитализировать малыша родители ответили отказом. Специалистам службы по делам детей открывать отказались. Изъять ребенка и доставить на скорой в больницу удалось лишь после разрешения суда.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Бабушка Лера Кудрявцева родила дочку Начата проверка по факту нападения жителя Энгельса на пятерых детей В итальянские документы вернули слова «отец» и «мать»
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тодоренко удивила странным фото на обложке журнала27
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки127
Пригожин рассказал о пополнении в семье3
Стало известно, почему Галкин не изменяет жене57
Бородина неумело ретуширует снимки двухлетней дочери
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
02:07
Пригожин рассказал о пополнении в семье
Звёзды
01:00
Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
Звёзды
00:58
Тодоренко удивила странным фото на обложке журнала
Звёзды
01:00
Стало известно, почему Галкин не изменяет жене
Звёзды
00:12
Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети
Звёзды
00:59
Звезды — об интиме с поклонниками
Звёзды
03:04
Что стало с Натальей Ветлицкой
Звёзды
03:59
Успенская наняла личного повара для собаки
Звёзды Шоу-бизнес
00:57
Лолита показала себя без макияжа и в купальнике
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение