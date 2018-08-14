Дошкольники учатся ухаживать за растениями

Лето — это самый благоприятный период для общения ребенка с природой. Ребята из дошкольного отделения образовательного комплекса № 17 учатся ухаживать за растениями в огороде и цветнике! Огород знакомит детей с природой и её сезонными изменениями.

На этот раз воспитанники младшей группы познакомились с садово-огородными культурами, узнали об особенностях их выращивания и ухода. Педагоги познакомили детей с овощами, которые растут на огороде, рассмотрели и сравнили с ребятами листья разных культур. Малыши уяснили, что растения развиваются по-разному и полили грядки вместе со взрослыми.