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Дошкольники учатся ухаживать за растениями
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Дошкольники учатся ухаживать за растениями 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Лето — это самый благоприятный период для общения ребенка с природой. Ребята из дошкольного отделения образовательного комплекса № 17 учатся ухаживать за растениями в огороде и цветнике! Огород знакомит детей с природой и её сезонными изменениями.
На этот раз воспитанники младшей группы познакомились с садово-огородными культурами, узнали об особенностях их выращивания и ухода. Педагоги познакомили детей с овощами, которые растут на огороде, рассмотрели и сравнили с ребятами листья разных культур. Малыши уяснили, что растения развиваются по-разному и полили грядки вместе со взрослыми.
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