Негуманное решение

Вот говорят, что нехорошо подслушивать, — но я не удержалась.

Интересно же, как наши решения оценивают наши же дети. Сын обсуждал с приятелем, как провел лето. Тот ему — что после экзаменов (оба — девятиклассники) и подачи документов в колледж поехал отдыхать с родителями, нужно было отойти от экзаменационного стресса.

Наш — как месяц от звонка до звонка работал на заводе, заработал денег, заодно починил свой велосипед. А еще — весь месяц жил в рабочем общежитии. На вопрос приятеля — за что его так наказали, просто ответил: «Папа решил, что я должен понимать, во что вляпываюсь».

Дело в том, что парень у нас поступил в колледж на «Технологии машиностроения». Сомнений было много — его ли это. И вот тогда муж предложил проверить выбор на практике. Лучше сейчас, сказал он, чем потратить почти четыре года впустую.

Негуманно, наверное, скажут некоторые родители. А почему? Дети — они, конечно, любимые, но не надо делать из них кисейных барышень, особенно из пацанов, а потом страдать, что они ни на что не способны.