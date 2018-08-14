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Негуманное решение
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Негуманное решение 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Вот говорят, что нехорошо подслушивать, — но я не удержалась.
Интересно же, как наши решения оценивают наши же дети. Сын обсуждал с приятелем, как провел лето. Тот ему — что после экзаменов (оба — девятиклассники) и подачи документов в колледж поехал отдыхать с родителями, нужно было отойти от экзаменационного стресса.
Наш — как месяц от звонка до звонка работал на заводе, заработал денег, заодно починил свой велосипед. А еще — весь месяц жил в рабочем общежитии. На вопрос приятеля — за что его так наказали, просто ответил: «Папа решил, что я должен понимать, во что вляпываюсь».
Дело в том, что парень у нас поступил в колледж на «Технологии машиностроения». Сомнений было много — его ли это. И вот тогда муж предложил проверить выбор на практике. Лучше сейчас, сказал он, чем потратить почти четыре года впустую.
Негуманно, наверное, скажут некоторые родители. А почему? Дети — они, конечно, любимые, но не надо делать из них кисейных барышень, особенно из пацанов, а потом страдать, что они ни на что не способны.
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