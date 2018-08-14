10-летний мальчик покалечился травматическим пистолетом в Ингушетии

Ребёнок подстрелил себя из травматического пистолета в Малгобекском районе, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по Ингушетии.

ЧП случилось на выходных. 10-летний мальчик без разрешения отца залез в его оружейный сейф и начал играть с найденным там пистолетом. Неосторожное обрашение ребёнка с оружием привело к серьёзным травмам. Мальчик ранил себя в голову, и его увезли в реанимацию.

Полицейские начали доследственную проверку, чтобы составить полную картину произошедшего. Они решат, как будет наказан отец мальчика.

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