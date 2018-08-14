Социальные службы изъяли четырехлетнего ребенка, весившего 7 килограмм 

Полицейские и представители социальных служб украинского города Новоукраинка, расположенного в Кировоградской области, изъяли у родителей четырехлетнего ребенка, вес которого составлял всего 7 килограмм, что почти в два раза меньше нормы для этого возраста.
Первой об ужасающем состоянии одного из детей местной пары сообщила участковый педиатр, которая 9 августа проводила домашний осмотр их младшей дочери. Несмотря на замечание специалиста, родители отказались госпитализировать ребенка.
Вызволить пострадавшего из квартиры удалось только через несколько дней — после получения соответствующей санкции суда и в присутствии сотрудников полиции.
«Когда его увидели, едва сдерживали слезы даже мужчины. Мы застали ребенка в кроватке с головы до пят испачканным собственными испражнениями. По дороге в больницу мальчик постоянно просил хлебушка и водички», — рассказали члены комиссии, посетившей неблагополучных родителей.
По словам отца ребенка, мальчик не усваивает пищу из-за неких уколов, которые ему делали сотрудники родильного дома четыре года назад. Он уверял приехавших за сыном медиков, что того кормили с нормальной регулярностью, однако он все время оставался голодным из-за своего редкого недуга.
«У нас дети едят три-четыре раза в день. Владик же ест постоянно. Через каждые полчаса он что-то и просит. То ему хлебушка дай, то ему то дай. То есть, ребенок постоянно просил. Он все подряд ел, но сам организм не воспринимает пищу», — приводит слова отца местное издание «Факты».
Теперь выяснением причин невероятной худобы ребенка занимаются медики, социальные службы и следствие. В отношении его родителей правоохранители завели уголовное дело по статье «невыполнение обязанностей по уходу за ребенком».
Паре, у которых помимо изъятого сына на попечении находятся три дочери 2008, 2012 и 2017 годов рождения, грозит лишение родительских прав, сообщает «Кировоградская правда».
В марте «Ридус» писал о судебном разбирательстве по делу 52-летней американской проповедницы, убедившей своих прихожан изгонять якобы вселившегося в их сына демона при помощи голодания.
Не выдержавший назначенную пастором процедуру ребенок скончался, за что женщину приговорили к 99 годам заключения.