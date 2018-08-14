Социальные службы изъяли четырехлетнего ребенка, весившего 7 килограмм

Полицейские и представители социальных служб украинского города Новоукраинка, расположенного в Кировоградской области, изъяли у родителей четырехлетнего ребенка, вес которого составлял всего 7 килограмм, что почти в два раза меньше нормы для этого возраста.

Первой об ужасающем состоянии одного из детей местной пары сообщила участковый педиатр, которая 9 августа проводила домашний осмотр их младшей дочери. Несмотря на замечание специалиста, родители отказались госпитализировать ребенка.

Вызволить пострадавшего из квартиры удалось только через несколько дней — после получения соответствующей санкции суда и в присутствии сотрудников полиции.

«Когда его увидели, едва сдерживали слезы даже мужчины. Мы застали ребенка в кроватке с головы до пят испачканным собственными испражнениями. По дороге в больницу мальчик постоянно просил хлебушка и водички», — рассказали члены комиссии, посетившей неблагополучных родителей.

По словам отца ребенка, мальчик не усваивает пищу из-за неких уколов, которые ему делали сотрудники родильного дома четыре года назад. Он уверял приехавших за сыном медиков, что того кормили с нормальной регулярностью, однако он все время оставался голодным из-за своего редкого недуга.

«У нас дети едят три-четыре раза в день. Владик же ест постоянно. Через каждые полчаса он что-то и просит. То ему хлебушка дай, то ему то дай. То есть, ребенок постоянно просил. Он все подряд ел, но сам организм не воспринимает пищу», — приводит слова отца местное издание «Факты».

Теперь выяснением причин невероятной худобы ребенка занимаются медики, социальные службы и следствие. В отношении его родителей правоохранители завели уголовное дело по статье «невыполнение обязанностей по уходу за ребенком».

Паре, у которых помимо изъятого сына на попечении находятся три дочери 2008, 2012 и 2017 годов рождения, грозит лишение родительских прав, сообщает «Кировоградская правда».

В марте «Ридус» писал о судебном разбирательстве по делу 52-летней американской проповедницы, убедившей своих прихожан изгонять якобы вселившегося в их сына демона при помощи голодания.

Не выдержавший назначенную пастором процедуру ребенок скончался, за что женщину приговорили к 99 годам заключения.