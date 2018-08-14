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Дети помогают восстановиться исхудавшей Анджелине Джоли
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Дети помогают восстановиться исхудавшей Анджелине Джоли 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Голливудская актриса Анджелина Джоли сделала перерыв в работе из-за проблем со здоровьем. Теперь все время она проводит со своими детьми.
Звезду вместе с тремя детьми заметили в продуктовом магазине в Западном Голливуде. Об этом сообщил сайт «Дни.ру». Вместе с 13-летней Захарой и 10-летними близнецами Ноксом и Вивьеном выбирали продукты к обеду.
Радостную Джоли запечатлели фотографы. Она активно общалась со своей дочерью Захарой, при этом выглядела отдохнувшей и заряженной энергией. В это время близнецы были явно утомлены прогулкой и недовольно плелись позади актрисы. Пока что съемки второй части фильма «Малифисента» приостановлены, и артистка может провести время со семьей.
Ранее знаменитость была госпитализирована в психиатрическую больницу с расстройством пищевого поведения. По словам медиков, Анджелину Джоли беспокоили навязчивые мысли о лишнем весе. Предполагается, что стресс связан с борьбой за опеку над детьми с бывшем мужем Брэдом Питтом. Сообщается, что при росте в 169 сантиметров актриса весит 45 килограмм. Консультации у психотерапевта и дети помогают звезде вернуться к полноценной жизни.
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