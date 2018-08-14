Дети помогают восстановиться исхудавшей Анджелине Джоли

Голливудская актриса Анджелина Джоли сделала перерыв в работе из-за проблем со здоровьем. Теперь все время она проводит со своими детьми.

Звезду вместе с тремя детьми заметили в продуктовом магазине в Западном Голливуде. Об этом сообщил сайт «Дни.ру». Вместе с 13-летней Захарой и 10-летними близнецами Ноксом и Вивьеном выбирали продукты к обеду.

Радостную Джоли запечатлели фотографы. Она активно общалась со своей дочерью Захарой, при этом выглядела отдохнувшей и заряженной энергией. В это время близнецы были явно утомлены прогулкой и недовольно плелись позади актрисы. Пока что съемки второй части фильма «Малифисента» приостановлены, и артистка может провести время со семьей.