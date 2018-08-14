Мария Кожевникова показала, как ее трехлетний сын ловит рыбу

Звездная мама гордится своими детьми.

Известная актриса, экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова похвалилась, что ее средний сын уже учится ловить рыбу. На фото трехлетний Максим старательно держит удочку в руках. Поклонники по-доброму позавидовали многодетной маме, что у нее растет такой помощник.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

14 Авг 2018 в 5:20 PDT То чувство, когда твой трехлетний сын пытается добыть пищу и накормить мать ❤️ мой мужик! Мой,

— забавно прокомментировала фото Мария Кожевникова.

«Какой молодец! Побольше бы таких мужчин)))», «Копия папа! ❤️Красаучег 👌», «Сладкий мальчик ❤💋», «Какой молодец 👏 будущий мужчина 👍👍», «Какой же славный мальчик😊 Загляденье🤗😗», — восхитились поклонники звездной мамы в Instagram.

Напомним, что актриса воспитывает троих сыновей. С 2013 года Мария Кожевникова замужем за бизнесменом Евгением Васильевым . В 2014 году в семье родился сын Иван. В 2015-м на свет появился второй сын Максим. Летом 2017 года у актрисы и ее супруга родился третий сын Василий.

Семья — это царство отца, мир матери и рай для детей! Всех с днём семьи, любви и верности!

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

8 Июл 2018 в 5:57 PDT Кстати, Мария Кожевникова призналась поклонникам, что может смело покупать одежду в детских магазинах. После рождения третьего сына звезда похудела на 30 кг. Подписчики многодетной мамы в Instagram пришли в восторг от таких результатов. Они начали расспрашивать Марию Кожевникову о секретах стройности.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

8 Авг 2018 в 9:21 PDT Зашла мать в детский магазин… и мерила вещи на 14 летних 🤷🏼‍♀️ а чего? Зачем все тоже самое покупать только в 2 раза дороже! Должен же быть бонус за похудение на 30 кг! Берем?!

— рассказала Мария Кожевникова в Instagram.

«Мария, а как вам удалось похудеть на столько?!», «Как вы так похудели? Поделитесь, пожалуйста 😇», «Маша а как получается у Вас за год скинуть 30кг. Можете поделиться?», «Мария, скажите, как удалось так похудеть? Питание, спорт или еще что?», «Сделайте пост о своей диете! Пожалуйста!», «Как?😱как вы это делаете?😍 Поделитесь своим опытом. 🙏», — интересовались поклонницы многодетной мамы.

Премия #ЗолотойОрёл И хоть я ещё не пришла к своим желаемым 53 кг, я все равно решила быть благодарна своему телу за сыновей и подчеркнуть его! Женщина в любом весе прекрасна, если она счастлива! #имхо P. S. Спасибо @rudovskiy_dmitry @alyona__rudovskaya @yanina_studilina за компанию 😘 И очень рада за @shipenko ✌🏻Салют 7 👏🏻👏🏻👏🏻

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

28 Янв 2018 в 3:32 PST Я было чисто слоником 🙈. За каждую беременность набирала около 40 кг, а за вторую ещё больше, на последних неделях даже выбросила весы. Это при том, что уже была под наблюдением врачей и ела диетическую пищу,

— поделилась подробностями звездная мама, еще сильнее шокируя своих поклонников.

Однако секретов не раскрыла. Возможно, в будущем Мария посвятит этой теме отдельный пост в Instagram.

Кстати, Мария Кожевникова раскрыла имя младшего ребенка только спустя год после его рождения.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

9 Июл 2018 в 7:27 PDT Прошу любить и жаловать, Василий Васильев ! Сыночек, ты мой Божий дар!Моя любовь, мой царь, а именно так переводится твое имя! Я люблю тебя бесконечно и буду молить Бога за тебя!

— поделилась с аудиторией Мария Кожевникова.

Рождённые водными знаками: рак и скорпион) где-то рядом ещё плавают козерожка и водолейка 😉 скорпион любит всех❤️

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)

28 Июн 2018 в 1:11 PDT Фото: Instagram @mkozhevnikova