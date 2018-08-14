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В какую спортивную секцию записать ребенка
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В какую спортивную секцию записать ребенка 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Выбирать спортивную секцию для ребенка родители обычно начинают, когда тот идет в первый класс. Какой вид спорта предпочесть и во сколько вам обойдется воспитание будущего чемпиона — разбираемся вместе с приглашенным экспертом Teleprogramma.pro.

В каком возрасте лучше записывать ребенка в спортивную секцию?

Для начала стоит определиться, в какой именно вид спорта вы хотите отдать ребенка и каких результатов ждете от занятий. Рассчитываете, что тренировки заполнят досуг и будут способствовать физическому развитию? В таком случае двери спортивных секций и кружков открыты для детей в любом возрасте вплоть до 18 лет. Ну а если вы настроены воспитать профессионального спортсмена, отдавать ребенка в спортивную секцию нужно в определенном возрасте:
  • В 3-4 года начинают заниматься: фигурным катанием, гимнастикой, акробатикой, спортивным балетом.
  • В 6-7 лет: плаванием, хоккеем, футболом, большим и настольным теннисом, прыжками в воду, ушу, спортивными танцами.
  • В 8-9 лет: волейболом, баскетболом, водным поло, водным поло, фехтованием, дзюдо, самбо, тхэквондо, легкой атлетикой.
  • В 10-11 лет: тяжелой атлетикой, боксом, конным спортом, яхтингом, каратэ, академической греблей, стрельбой из лука, скалолазанием.

Когда записывать ребенка в спортивную секцию?

Как правило, занятия в спортивных школах и секциях начинаются с открытия всех общеобразовательных учреждений — 1 сентября. Записаться на занятия можно уже в августе, а на последнюю неделю августа выпадает решение всех организационных вопросов. В секциях проводятся дни открытых дверей, родительские собрания, тренеры рассказывают о расписании и необходимых документах и прочих организационных моментах.
Важно: Главный документ, который вы должны иметь при себе, записывая ребенка в секцию, — справка от врача, в которой говорится, что у вашего ребенка нет противопоказаний к занятиям спортом. Советуем вам посвятить неделю до начала учебных занятий чек-апу: походу к педиатору и всем необходимым обследованиям.

Сколько стоят занятия в детской спортивной секции?

Разброс цен в частных спортивных школах очень велик. Но в среднем цена зависит от вида спорта. Так за месяц занятий футболом придется отдать около 1500 р. (18 000 р. в год), а вот за обучение в парусной школе придется выкладывать уже порядка 10 000 р. в месяц (120 000 р. в год).
Почти в каждом городе есть и государственные бесплатные спортивные школы. Но даже в них родители оплачивают дополнительно:
  • Спортивную экипировку ребенка (например, купальник, шапочка и очки для плавания обойдутся вам в среднем в 3 000 р. Футбольная форма — 5 000 р. А полная экипировка для занятий хоккеем, экономить на которой нельзя, — от 30 000 до 50 000 р.)
  • Участие в соревнованиях (в среднем от 5 000 до 20 000 р. в зависимости от вида спорта).
  • Сборы на ремонт и развитие школы.
  • Летние спортивные лагеря (3-недельная путевка в футбольный спортивный лагерь обойдется вам в 40 000 — 50 000 р.)

Мнение эксперта: отдавать ли ребенка в спортивную секцию, если у него проблемы со здоровьем?

Олег Малинский, Мастер спорта по плаванию, тренер
«У занятий спортом есть не только противопоказания, но и прямые показания»
Занятия спортом не только способствуют физическому развитию ребенка, но еще и способны решить некоторые проблемы со здоровьем, ведь детский организм очень подвижен и восприимчив к тому, какой образ жизни ведет ребенок. Если для каких-то видов спорта близорукость — это противопоказание, то для настольного тенниса и плавания, например, наоборот, — показание. В настольном теннисе ребенок постоянно следит за шариком, тем самым укрепляя глазные мышцы, а в плавании на зрение благоприятно влияет эффект преломления от воды. При сколиозе, например, полезно заниматься конным спортом, — верховая езда укрепляет мышечный каркас спины. Детей с плоскостопием советуют отдавать на фигурное катание или лыжи, а с астмой и частыми простудами — на ушу.
Фото: depositphotos.com
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