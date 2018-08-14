Правоохранительные органы опровергли слухи о маньяке в Новочеркасске

Правоохранительные органы опровергают информацию о сексуальном маньяке, напавшем на несовершеннолетнюю девочку в Новочерскасске.

Как сообщает издание DonDay, на теле девочки, найденной без сознания и заявившей о нападении, следов насилия обнаружено не было.

Напомним, что информация о ЧП, случившемся 13 августа, взбудоражила Новочеркасск. В лесном массиве была найдена без сознания 7-летняя девочка.

Позже она рассказала, что на неё напал взрослый мужчина, который накинул на голову пакет и затащил в лес. Далее она потеряла сознание и ничего не помнит.

Однако, как отмечает издание, согласно результатам экспертиз насилия над девочкой совершено не было, а синяки на теле ребенка получены гораздо раньше предполагаемого нападения. Психологи также пришли к выводу, что девочка не договаривает.

Следствие продолжается, у ребёнка взята кровь для анализа на алкоголь и психотропные вещества.