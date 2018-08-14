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Правоохранительные органы опровергли слухи о маньяке в Новочеркасске
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Правоохранительные органы опровергли слухи о маньяке в Новочеркасске 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Правоохранительные органы опровергают информацию о сексуальном маньяке, напавшем на несовершеннолетнюю девочку в Новочерскасске.
Как сообщает издание DonDay, на теле девочки, найденной без сознания и заявившей о нападении, следов насилия обнаружено не было.
Напомним, что информация о ЧП, случившемся 13 августа, взбудоражила Новочеркасск. В лесном массиве была найдена без сознания 7-летняя девочка.
Позже она рассказала, что на неё напал взрослый мужчина, который накинул на голову пакет и затащил в лес. Далее она потеряла сознание и ничего не помнит.
Однако, как отмечает издание, согласно результатам экспертиз насилия над девочкой совершено не было, а синяки на теле ребенка получены гораздо раньше предполагаемого нападения. Психологи также пришли к выводу, что девочка не договаривает.
Следствие продолжается, у ребёнка взята кровь для анализа на алкоголь и психотропные вещества.
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