Дмитрий Маликов позабавил поклонников фотографией с детьми и отцом

Звездная семья отдыхает в Монако.

Многочисленные поклонники известного певца, автора песен, продюсера Дмитрия Маликова снова ликуют: артист показал редкую семейную фотографию. На снимке певец стоит по шею в бассейне вместе с маленьким сыном, дочкой Стефанией и своим звездным отцом. Семья Маликовых сейчас отдыхает на Лазурном берегу. Подписчики очень обрадовались, что их кумир больше не скрывает личико малыша Марка. Аудитория вновь обсуждает сходство крохи со знаменитым папой.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)

14 Авг 2018 в 6:44 PDT «Корабли в моей гавани, Не взлетим, так поплаваем…»,

— сопроводил Дмитрий Маликов семейное фото строчками из песни певицы Земфиры.

«Ой, какие красивые😘😘😘обожаю Вашу семью❤️👍🌺», «Какая красивая семья!», «Личики все похожи 🤗🌹», «Крутейшее фото!», «Супер фото! красивая и дружная семья счастья здоровья любви удачи вам! хорошего вам отдыха!⭐⭐⭐⭐🏖🏖🏖🏖🏖🌍🌎🌏👍👍👍👍👍», «Вы как под копирку 👍🏻Так похожи😍», «Младшенький милашка, ваша копия», — восхитились поклонники в Instagram.

Подписчики уверены, что Маликов-младший растет копией звездного отца.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)

26 Июл 2018 в 5:49 PDT Напомним, что в январе нынешнего года Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом: у музыканта родился сын. Малыш появился на свет благодаря услугам суррогатной матери.

Артист и его жена Елена вместе с 1992 года. Помимо маленького сына, пара растит 18-летнюю дочь Стефанию. Также у супруги певца есть 32-летняя дочь Ольга от предыдущего брака.

"Спасибо за день, спасибо за ночь. Спасибо за сына и за дочь. Спасибо за то, что средь боли и зла, наш тесный мирок ты сберегла. Ты мне сберегла. " #сднемрождениялюбимая #счастливывместе #однакоманда

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)

13 Фев 2018 в 10:22 PST Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)

26 Июл 2018 в 12:09 PDT Дмитрий Маликов с трепетом относится к своей семье. Он делится фото не только своих детей, но и родителей. Так, в июле певец трогательно поздравил знаменитого папу с днем рождения. Юрий Маликов отметил свой 75-летний юбилей. Его сын поделился в Instagram видео с фотографиями из детства. Дмитрий Маликов сопроводил ролик трогательной песней «Мой отец», которую сам артист вместе с Владимиром Пресняковым исполнил еще в 2011 году, посвятив своим дорогим родителям.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)

5 Июл 2018 в 10:51 PDT Подобрать слова в такой момент труднее, чем подобрать фотографии…Живи долго, будь здоровым, радуй нас своим творчеством, воспитывай внуков и жди правнуков)

— написал певец и композитор в своем Instagram.

Присоединились к поздравлениям и подписчики в соцсетях. «Это редкое счастье— быть достойным сыном человека с большой буквы… Поражает невероятная его чистота, доброта, красота и редкое внутреннее достоинство в жизни и творчестве!», «С Днём рождения, папулю, здоровья, всех благ! Спасибо за музыку, за песни и за прекрасное продолжение рода! ❤️👌👍👏👏👏🎁🎆🎊🎉», «Желаю крепкого здоровья, долголетия, радости, огромное спасибо ему за творчество, за песни, которые никогда не забудутся! Это ностальгия по нашему советскому детству!», «Это счастье, когда отец является действительно другом, когда о нем хочется петь песни. Когда родители являются гордостью для детей, а дети гордостью для родителей. Продолжайте и дальше радовать друг друга. Счастья папе, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии. 🎁🎂🌹», — пожелала аудитория юбиляру Юрию Маликову.

Фото: @dmitriy_malikov