Мастер-класс «Английский через творчество» для малышей

Преподаватели с детьми разучат первые слова, сделают веселую зарядку, споют про них песенку и сделают поделку. Результат не заставит себя ждать — дети с удовольствием продолжать повторять новые английские слова и напевать веселые мелодии.

Родителей ждет лекторий «Как привлечь ребенка к изучению английского языка с удовольствием?»

Расписание Дня английского языка 19 августа (Воскресенье):

12:00 — 13:00 — Английский через творчество для малышей

14:30 — 15:30 — Speak Out. Открытый разговорный урок для начинающих взрослых

16:00 — 17:00 — Разговорный клуб для школьников с носителем английского языка

Место проведения: учебный центр школы Star Talk м. Сухаревская

Адрес: 1-й Коптельский пер., д. 10с1

Подробности о мероприятии на сайте школы