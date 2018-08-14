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Мастер-класс «Английский через творчество» для малышей
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Мастер-класс «Английский через творчество» для малышей 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Преподаватели с детьми разучат первые слова, сделают веселую зарядку, споют про них песенку и сделают поделку. Результат не заставит себя ждать — дети с удовольствием продолжать повторять новые английские слова и напевать веселые мелодии.
Родителей ждет лекторий «Как привлечь ребенка к изучению английского языка с удовольствием?»
Расписание Дня английского языка 19 августа (Воскресенье):
12:00 — 13:00 — Английский через творчество для малышей
14:30 — 15:30 — Speak Out. Открытый разговорный урок для начинающих взрослых
16:00 — 17:00 — Разговорный клуб для школьников с носителем английского языка
Место проведения: учебный центр школы Star Talk м. Сухаревская
Адрес: 1-й Коптельский пер., д. 10с1
Подробности о мероприятии на сайте школы
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