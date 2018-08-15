Пропавшая в Москве девочка найдена

14-летняя Карина Ашурова, которая ушла из дома на прошлой неделе. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в фонде «Поиск пропавших детей» и подтвердили в полиции.

— Девочка нашлась этой ночью, — пояснили в фонде «Поиск пропавших детей». — Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, с просьбой о помощи в средства массовой информации накануне обратились волонтеры. Они несколько раз выезжали на место поиска, но это результатов не давало.

— После размещения информации в СМИ нам стали звонить неравнодушные люди, спрашивали, чем можно помочь, — рассказали волонтеры фонда. — Мы благодарны всем, кто участвовал в поиске или был готов помогать.

КСТАТИ

Если у вас или ваших знакомых пропал близкий человек, необходимо сразу подать заявление в полицию по номеру 112. Не нужно ждать трое суток. После этого можно обратиться за помощью к волонтерам, которые занимаются поиском пропавших.