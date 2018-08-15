Ещё
Пропавшая в Москве девочка найдена
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пропавшая в Москве девочка найдена 

Вечерняя Москва 10 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
14-летняя Карина Ашурова, которая ушла из дома на прошлой неделе. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в фонде «Поиск пропавших детей» и подтвердили в полиции.
— Девочка нашлась этой ночью, — пояснили в фонде «Поиск пропавших детей». — Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Напомним, с просьбой о помощи в средства массовой информации накануне обратились волонтеры. Они несколько раз выезжали на место поиска, но это результатов не давало.
— После размещения информации в СМИ нам стали звонить неравнодушные люди, спрашивали, чем можно помочь, — рассказали волонтеры фонда. — Мы благодарны всем, кто участвовал в поиске или был готов помогать.
КСТАТИ
Если у вас или ваших знакомых пропал близкий человек, необходимо сразу подать заявление в полицию по номеру 112. Не нужно ждать трое суток. После этого можно обратиться за помощью к волонтерам, которые занимаются поиском пропавших.
Вечерняя Москва: последние новости
Свершилось прекрасное: Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз Никогда не поздно: звездные мамы, родившие после 40 лет Негуманное решение
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы обманные уловки супермаркетов27
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки127
Бородина неумело ретуширует снимки двухлетней дочери
Что означают белые крапинки на ногтях
Некрасивые супруги знаменитых мужчин17
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
01:00
Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
Звёзды
00:12
Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети
Звёзды
00:59
Звезды — об интиме с поклонниками
Звёзды
03:04
Что стало с Натальей Ветлицкой
Звёзды
03:59
Успенская наняла личного повара для собаки
Звёзды Шоу-бизнес
00:57
Лолита показала себя без макияжа и в купальнике
Звёзды
00:59
Рождение дочери дорого обошлось Кудрявцевой
Звёзды
00:39
Собчак попала впросак в платье за 45 тысяч рублей
Звёзды
01:00
Киркоров показал горячее фото с Бузовой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение