Ушла из дома и не вернулась. 14-летняя девочка пропала в Москве

Полиция и волонтеры просят помощи в розыске 14-летней Карины Ашуровой. Девочка пропала в Москве во вторник, 7 августа, и с тех пор о ней ничего неизвестно.

Уже неделю идут поиски несовершеннолетней девочки. В прошлый вторник она вышла из дома в Северо-Восточном округе столицы, но обратно так и не вернулась.

— Мама девочки обратилась в полицию, а затем к нам в отряд, — рассказали «Вечерней Москве» в фонде «Поиск пропавших детей». — Наши волонтеры уже несколько раз выезжали на место поиска, опрашивали прохожих, но девочку найти пока не удалось.

Волонтеры просят всех, кто видел пропавшую Карину Ашурову, незамедлительно звонить в полицию по номеру 112 или на горячую линию фонда «Поиск пропавших детей» 8— (499)-686-02-01. Желающие помочь в поиске девочки также могут обращаться к волонтерам.

Разрешение от мамы на размещение в СМИ есть. Полиция также просит содействия в розыске.