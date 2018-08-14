Ещё
Ушла из дома и не вернулась. 14-летняя девочка пропала в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ушла из дома и не вернулась. 14-летняя девочка пропала в Москве 

Вечерняя Москва 58 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Полиция и волонтеры просят помощи в розыске 14-летней Карины Ашуровой. Девочка пропала в Москве во вторник, 7 августа, и с тех пор о ней ничего неизвестно.
Уже неделю идут поиски несовершеннолетней девочки. В прошлый вторник она вышла из дома в Северо-Восточном округе столицы, но обратно так и не вернулась.
— Мама девочки обратилась в полицию, а затем к нам в отряд, — рассказали «Вечерней Москве» в фонде «Поиск пропавших детей». — Наши волонтеры уже несколько раз выезжали на место поиска, опрашивали прохожих, но девочку найти пока не удалось.
Волонтеры просят всех, кто видел пропавшую Карину Ашурову, незамедлительно звонить в полицию по номеру 112 или на горячую линию фонда «Поиск пропавших детей» 8— (499)-686-02-01. Желающие помочь в поиске девочки также могут обращаться к волонтерам.
Разрешение от мамы на размещение в СМИ есть. Полиция также просит содействия в розыске.
Вечерняя Москва: последние новости
Свершилось прекрасное: Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз Никогда не поздно: звездные мамы, родившие после 40 лет Негуманное решение
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочки богачей, которые не смогли стать звездами5
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки125
Некрасивые супруги знаменитых мужчин17
Новая женщина Шнурова: «Просто бомба»4
Еда, которая вызывает неприятный запах тела3
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
00:59
Звезды — об интиме с поклонниками
Звёзды
03:04
Что стало с Натальей Ветлицкой
Звёзды
03:59
Успенская наняла личного повара для собаки
Звёзды Шоу-бизнес
00:57
Лолита показала себя без макияжа и в купальнике
Звёзды
00:59
Рождение дочери дорого обошлось Кудрявцевой
Звёзды
00:39
Собчак попала впросак в платье за 45 тысяч рублей
Звёзды
01:00
Киркоров показал горячее фото с Бузовой
Звёзды
00:42
Когда «бывший» не отпускает: личная история
Любовь
03:42
Близкие поставили крест на замужестве Ротару
Звёзды Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение