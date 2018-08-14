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Нетривиальные предметы сбросили на припаркованный во дворе автомобиль
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Нетривиальные предметы сбросили на припаркованный во дворе автомобиль 

Primpress 15 минут назад
Фото: Primpress
Во Владивостоке припаркованный возле жилого дома автомобиль пострадал от падения с высоты необычных предметов, сообщает PRIMPRESS.
Инцидент произошел во дворе дома № 66 по улице Леонова.
«Просто маленький ребенок, который, играя, выкидывал из окна свои игрушки, пробил стекло припаркованному у подъезда авто», — написали в сообществе «Безумный Владивосток» в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что на стекле в задней части машины образовалась внушительная дыра. Возле автомобиля разбросаны различные детские игрушки, среди которых, по иронии, оказались маленькие машинки.
Подписчики паблика удивились столь серьезным последствиям падения игрушек: «Кирпич что ли выбросили». Кто-то из пользователей обратил внимание на сами игрушки: «Это не игрушки вовсе, а хлам какой-то. Неудивительно, что ребенок решил повыкидывать все в окно».
Кроме того, юзеры посчитали, что «скупой платит дважды»: «Родителям, сэкономившим на хороших игрушках для ребенка, теперь придется покупать автомобильное заднее стекло соседу».
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