Нетривиальные предметы сбросили на припаркованный во дворе автомобиль

Во Владивостоке припаркованный возле жилого дома автомобиль пострадал от падения с высоты необычных предметов, сообщает PRIMPRESS.

Инцидент произошел во дворе дома № 66 по улице Леонова.

«Просто маленький ребенок, который, играя, выкидывал из окна свои игрушки, пробил стекло припаркованному у подъезда авто», — написали в сообществе «Безумный Владивосток» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что на стекле в задней части машины образовалась внушительная дыра. Возле автомобиля разбросаны различные детские игрушки, среди которых, по иронии, оказались маленькие машинки.

Подписчики паблика удивились столь серьезным последствиям падения игрушек: «Кирпич что ли выбросили». Кто-то из пользователей обратил внимание на сами игрушки: «Это не игрушки вовсе, а хлам какой-то. Неудивительно, что ребенок решил повыкидывать все в окно».

Кроме того, юзеры посчитали, что «скупой платит дважды»: «Родителям, сэкономившим на хороших игрушках для ребенка, теперь придется покупать автомобильное заднее стекло соседу».