Григорий Лепс поделился редкими фото с женой и дочерью

Поклонники восхитились красотой супруги артиста.

Знаменитый 56-летний певец Григорий Лепс порадовал своих поклонников семейными фото. Артист показал снимки с женой Анной и дочерью Евой. Поклонники удивились, как 16-летняя девушка похожа на звездного отца. Кроме того, подписчики артиста восхитились красотой его супруги. Они настоятельно советовали певцу оберегать любимую женщину от всех невзгод.

Сидим с женой @_lepsanna

Публикация от Григорий Лепс (@gvleps)

14 Авг 2018 в 11:57 PDT «Какие вы молодцы! Дай бог вам здоровья и благополучия!», «Естественная красота Анны затмевает всех женщин, особенно в шоу бизнесе. Нет ей равных! Также нет равных и Вам, Григорий, Вашему таланту!», «Счастья! Жена красавица!», «Вам повезло с женой! Красавица!», «Как она юна, прекрасна, грация!», «Григорий, берегите вашу супругу, она супер женщина😍😍😍😍👍👍👍👍», «Какая очаровательная супруга 😍😍😍», — восхитились подписчики в Instagram.

А фото с дочкой Евой поклонники буквально рассмотрели под лупой. Они выяснили, что девочка очень похожа на папу. Особенно это сходство выдает подбородок.

Мастер-класс по фотошопу от @eva_leps

Публикация от Григорий Лепс (@gvleps)

14 Авг 2018 в 10:11 PDT «Здорово, что дети могут нас уже чему-то научить!», «Подбородок-то точно папин», «Ну а дочь просто милашка-вся в маму и папу!Всего самого доброго!», «Дочь красавица!», «Ну одно лицо с папой! Классссссс!», «Девочка так похожая на папу, обреченная на счастье», «Самое счастливое время здесь и сейчас быть рядом плечом к плечу. С родным папой и на всегда», «Хорошие, какие! Ну вот, теперь и дочь может папу чему то научить😊», — прокомментировали фото подписчики в Instagram.

Напомним, многодетный звездный отец Григорий Лепс воспитывает 16-летнюю дочь Еву, 11-летнюю дочь Николь и 8-летнего сына Ивана — детей от второго брака (с нынешней супругой Анной Шаплыковой Лепс познакомился в 2000 году). Также у звезды есть 33-летняя дочь Инга — ребенок от первого брака.

Публикация от Григорий Лепс (@gvleps)

1 Сен 2017 в 1:39 PDT Публикация от Григорий Лепс (@gvleps)

14 Мар 2018 в 9:28 PDT Кстати, в конце июля дочь Григория Лепса Ева выступила на фестивале Лаймы Вайкуле . Девушка вышла на сцену в составе музыкальной группы COSMOS girls.

Cosmos girls! #жаравбаку2018

Публикация от Григорий Лепс (@gvleps)

26 Июл 2018 в 9:39 PDT Судя по всему, юная Ева Лепс пошла по стопам звездного отца. Пока девушка поет в составе женского поп-коллектива COSMOS girls. Помимо дочери Григория Лепса, в состав COSMOS girls входят также Саша Гинер (дочь владельца футбольного клуба ЦСКА ) и Эдэн Голан (знакомая публике по шоу «Голос. Дети — 5»). Не так давно коллектив представил свой первый музыкальный клип.

Сама юная Ева о своем участии в поп-коллективе говорит так: «Космос — это огромное, безграничное пространство, где каждый может быть тем, кем захочет и делать то, что нравится! Космос — это место для фантазий и мечт. У каждого свое представление о нем, у разных людей — разный, невероятный, красочный космос! Я благодарна за свой космос, за то, что могу быть самой собой. В моем космосе всегда будет место музыке и танцам, и именно благодаря COSMOS girls я каждый день могу делать то, что люблю больше всего!.. Мы вместе воплощаем свои мечты в жизнь».

Публикация от Григорий Лепс (@gvleps)

24 Июл 2018 в 12:09 PDT Фото: Instagram @gvleps