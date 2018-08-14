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Родители этой девочки были заключены в тюрьму за то, что они сделали с ней в ее день рождения…
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Родители этой девочки были заключены в тюрьму за то, что они сделали с ней в ее день рождения… 

Карельские вести 53 минуты назад
Фото: Карельские вести
Сегодня медсестра выступала на одном из наших собраний. Она рассказала историю четырехлетней девочки, которую избивали до тех пор, пока ее родители не убили ее мозг. Это был ее день рождения.
Она попала в беду за то, что съела часть своего праздничного торта перед вечеринкой. У нее повсюду отпечатки пряжек ремней. Оба ее родители были заключены в тюрьму, так что она была одна в больнице.
Заходит ее бабушка. Медсестра начинает сообщать бабушке о состоянии девочки.
«Позвольте мне остановить вас прямо здесь», — говорит бабушка — когда родители привезли ее, у матери была сумочка. В этой сумочке моя зарплата. Я здесь, чтобы забрать ее.»
Поскольку у малышки никого не было, медсестра помогала ей и поддержала, когда пришло время снимать аппарат искусственной вентиляции легких.
Она пела песенку «Где-то над радугой». Комната начала заполняться. Все медсестры и врачи толпились в комнате, пели маленькой девочке, когда она умирала.
Детство должно быть беззаботным, играющим на солнце, а не живущим кошмаром во мраке души.
Поделитесь этим сообщением, чтобы повысить осведомленность о такой важной проблеме … о том, почему это не нормально, чтобы ударить ребенка.
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