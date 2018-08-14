Маликов поделился снимком с дочерью, новорожденным сыном и отцом

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Суррогатное материнство входит в моду: кто из звезд на очереди Дмитрий Елена Маликовы — главные ньюсмейкеры последней недели: супруги вновь стали родителями благодаря суррогатному материнству. Эта репродуктивная технология давно перестала быть диковинкой для звезд шоу-бизнеса: артисты уже не боятся признаться, как именно их наследники появились на свет. Teleprogramma.pro вспоминает, кто из знаменитостей обратился к суррогатной матери раньше других, и предполагает, кто мог бы вскоре оказаться в числе счастливых родителей. Дмитрий Маликов наслаждается отпуском в кругу семьи в Порто-Черво в Италии. Музыкант и певец поделился трогательным снимком, на котором он позирует с дочерью, новорожденным сыном и отцом в бассейне. На снимке все выглядят довольными, кроме маленького сына, он, кажется, не получает удовольствия от такого вида отдыха.

Дмитрий умеет удивить. Новость о появлении в его семье сына от суррогатной матери стала для поклонников полной неожиданностью. Музыкант не скрывает, что первое время они с женой не хотели шумихи. Однако после того как о малыше стало известно всем, артист не стал его прятать. Он с удовольствием демонстрирует малыша и даже снял его в собственном клипе. «Сынуля на дедулю похож, или я ошибаюсь», «Копия дед», «Мальчик на дедушку похож», — пишут поклонники Дмитрию.

В Сети быстро делают выводу о сходстве детей с их родственниками. Малыши быстро меняются, так что еще неизвестно, в кого пойдет Марк. Да и сам Дмитрий считает, что не так важно, на кого будет похож ребенок, главное — каким человеком он вырастет.

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