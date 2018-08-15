Писательница Волкова выразила соболезнования в связи с кончиной Успенского

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости . Книги Эдуарда Успенского стали частью повседневной жизни миллионов людей, он является феноменом отечественной культуры, сказала РИА Новости победительница всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей и подростков «Книгуру», писательница Лилия Волкова

Писатель Эдуард Успенский ушел из жизни в возрасте 80 лет.

"Трудно представить, что не стало Эдуарда Успенского. Я выросла, читая его книги. Мои дети наизусть знали его стихи и слова героев мультфильмов по его сценариям. Успенского без преувеличения можно назвать не только явлением отечественной культуры, но и частью ежедневной жизни миллионов людей — уже давно взрослых и ещё совсем маленьких. И он, вне всяких сомнений, таковым и останется. Хотя безмерно жаль, что теперь его нет с нами", — сказала Волкова.

Эдуард Успенский — один из самых известных современных детских писателей России, на чьих книгах выросло не одно поколение детей. Автор десятков произведений, в том числе, «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Федор, пес и кот», «Колобок идет по следу». По самым его известным рассказам были сняты мультфильмы.