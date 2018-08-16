От детских утренников до похорон. История Дворца зрелищ и спорта Барнаула

В Сети набирает обороты флешмоб в защиту Дворца зрелищ и спорта имени Г. С. Титова, закрытого по решению суда в связи с серьёзными нарушениями противопожарной безопасности. Ряд СМИ сообщили, что проблемы, проистекающие из-за закрытия центральной спортивно-зрелищной площадки краевого центра, по поручению врио губернатора Виктора Томенко взяты на контроль краевыми ведомствами.

Между тем АиФ-Алтай решил «освежить» в памяти общественности историю Дворца зрелищ и спорта, пользуясь открытыми источниками.

Согласно порталу «Электронные ресурсы Алтая», идея строительства барнаульского Дворца спорта родилась в середине ХХ века на фоне бурного развития добровольных спортивных обществ, находящиеся под крылом профсоюзов. Форму решения она приобрела в июле 1959 г. на заседании Барнаульского горисполкома; под строительство спортсооружения Крайсовпрофу (заказчику объекта) был выделен земельный участок в 6,86 га по Социалистическому проспекту.

Здание Дворца спорта для занятий зимними видами спорта на искусственном льду строили по типовому проекту «Союзспортпроекта». Однако Краевой проектный институт (ныне «Алтайгражданпроект», — ред.) по разработке рабочих чертежей и в ходе авторского надзора внёс в него ряд изменений. В частности, было продумана возможность использования основного поля (ледовой площадки) не только для спортивных соревнований, но и для проведения других массовых мероприятий. Особенностью проекта считалось размещение касс Дворца не внутри него, а на прилегающей территории (они и поныне там).

Подрядчиком строительства выступало Барнаульское строительное управление № 4 треста «Стройгаз» (в июле 2018 г. компания «Стройгаз» признана банкротом, — ред.). Работы «дворцового» масштаба контролировались из Москвы. К сожалению, мы не нашли объёма вложенных во Дворец средств, но, понятно, что денег не жалели.

В описании здания, составленного при приёмке в эксплуатацию, сооружение названо уникальным как по конструктивным решениям, так и по архитектурному оформлению. Технические характеристики сооружения: общая площадь застройки — 6700 кв. м., поле из искусственного льда размером 30х61 м., зрительный зал с трибунами площадью 4112 кв. м. Изначально озвученное количество зрительских мест — 6378, современная Википедия говорит о 3800.

Дворец спорта был открыт 30 декабря 1966 года, с тех пор до 1989 г.его директором был Игорь Георгиевич Шеланков, участник ВОВ. А первого января 1967 г. в нём прошёл взрослый новогодний бал, после чего чередой — детские утренники, дневные праздники школьников, вечера-балы для старшеклассников и студентов (в прошлом веке краевая ёлка для детей имела статус профсоюзной, с 2004 г. она стала Губернаторской и проводится в Театре драмы, -ред.).

В январе 1967 во Дворце спорта Барнаула международные соревнования по фигурному катанию, в которых приняли участие спортсмены СССР, Польши, Румынии. В феврале на его льду выступал Московский балет на льду, а в последующие годы — многие советские и российские прославленные фигуристы (в т.ч. Ирина Роднина, которая присоединилась к упомянутому флешмобу, — ред.).

В 1967 -2005 гг. во Дворце спорта проводились календарные матчи ХК «Мотор» в чемпионате страны по хоккею с шайбой, и, время от времени, товарищеские встречи с хоккеистами Польши, Румынии, Чехословакии и ряда других стран.

В далёкие времена в стенах Дворца проводились фестивали украинской и белорусской культур, недели французского кино (в современности это в основном излюбленная площадка цирковых гастролёров, эстрадных исполнителей первого эшелона и богатых выставок-распродаж).

В 1993 году малый совет краевого депутатского корпуса «волевым решением» собственность Крайсовпрофа (в т.ч. Дворец спорта) превратил в «общекраевую», что, естественно, вызвало протест профсоюзов и судебные тяжбы. В 1995 г. высшие инстанции вернули всё «изъятое» крайкому профсоюзов, на том основании, что все это строилось на профсоюзные средства, а не на бюджетные.

В марте 2001 года решением Барнаульской городской Думы Дворцу зрелищ и спорта было присвоено имя Германа Титова

В феврале 2003 г. во Дворце проходило прощание с мэром Барнаула Владимиром Бавариным, погибшим в дорожной аварии на трассе Новосибирск –Ташанта в районе с. Манжерок. В августе 2005 г. — с губернатором края Михаилом Евдокимовым , погибшем на Чуйском тракте, на повороте в с. Плешково.