От детских утренников до похорон. История Дворца зрелищ и спорта Барнаула 

В Сети набирает обороты флешмоб в защиту Дворца зрелищ и спорта имени Г. С. Титова, закрытого по решению суда в связи с серьёзными нарушениями противопожарной безопасности. Ряд СМИ сообщили, что проблемы, проистекающие из-за закрытия центральной спортивно-зрелищной площадки краевого центра, по поручению врио губернатора Виктора Томенко взяты на контроль краевыми ведомствами.
Между тем АиФ-Алтай решил «освежить» в памяти общественности историю Дворца зрелищ и спорта, пользуясь открытыми источниками.
Согласно порталу «Электронные ресурсы Алтая», идея строительства барнаульского Дворца спорта родилась в середине ХХ века на фоне бурного развития добровольных спортивных обществ, находящиеся под крылом профсоюзов. Форму решения она приобрела в июле 1959 г. на заседании Барнаульского горисполкома; под строительство спортсооружения Крайсовпрофу (заказчику объекта) был выделен земельный участок в 6,86 га по Социалистическому проспекту.
Здание Дворца спорта для занятий зимними видами спорта на искусственном льду строили по типовому проекту «Союзспортпроекта». Однако Краевой проектный институт (ныне «Алтайгражданпроект», — ред.) по разработке рабочих чертежей и в ходе авторского надзора внёс в него ряд изменений. В частности, было продумана возможность использования основного поля (ледовой площадки) не только для спортивных соревнований, но и для проведения других массовых мероприятий. Особенностью проекта считалось размещение касс Дворца не внутри него, а на прилегающей территории (они и поныне там).
Подрядчиком строительства выступало Барнаульское строительное управление № 4 треста «Стройгаз» (в июле 2018 г. компания «Стройгаз» признана банкротом, — ред.). Работы «дворцового» масштаба контролировались из Москвы. К сожалению, мы не нашли объёма вложенных во Дворец средств, но, понятно, что денег не жалели.
В описании здания, составленного при приёмке в эксплуатацию, сооружение названо уникальным как по конструктивным решениям, так и по архитектурному оформлению. Технические характеристики сооружения: общая площадь застройки — 6700 кв. м., поле из искусственного льда размером 30х61 м., зрительный зал с трибунами площадью 4112 кв. м. Изначально озвученное количество зрительских мест — 6378, современная Википедия говорит о 3800.
Дворец спорта был открыт 30 декабря 1966 года, с тех пор до 1989 г.его директором был Игорь Георгиевич Шеланков, участник ВОВ. А первого января 1967 г. в нём прошёл взрослый новогодний бал, после чего чередой — детские утренники, дневные праздники школьников, вечера-балы для старшеклассников и студентов (в прошлом веке краевая ёлка для детей имела статус профсоюзной, с 2004 г. она стала Губернаторской и проводится в Театре драмы, -ред.).
В январе 1967 во Дворце спорта Барнаула международные соревнования по фигурному катанию, в которых приняли участие спортсмены СССР, Польши, Румынии. В феврале на его льду выступал Московский балет на льду, а в последующие годы — многие советские и российские прославленные фигуристы (в т.ч. Ирина Роднина, которая присоединилась к упомянутому флешмобу, — ред.).
В 1967 -2005 гг. во Дворце спорта проводились календарные матчи ХК «Мотор» в чемпионате страны по хоккею с шайбой, и, время от времени, товарищеские встречи с хоккеистами Польши, Румынии, Чехословакии и ряда других стран.
В далёкие времена в стенах Дворца проводились фестивали украинской и белорусской культур, недели французского кино (в современности это в основном излюбленная площадка цирковых гастролёров, эстрадных исполнителей первого эшелона и богатых выставок-распродаж).
В 1993 году малый совет краевого депутатского корпуса «волевым решением» собственность Крайсовпрофа (в т.ч. Дворец спорта) превратил в «общекраевую», что, естественно, вызвало протест профсоюзов и судебные тяжбы. В 1995 г. высшие инстанции вернули всё «изъятое» крайкому профсоюзов, на том основании, что все это строилось на профсоюзные средства, а не на бюджетные.
В марте 2001 года решением Барнаульской городской Думы Дворцу зрелищ и спорта было присвоено имя Германа Титова.
В феврале 2003 г. во Дворце проходило прощание с мэром Барнаула Владимиром Бавариным, погибшим в дорожной аварии на трассе Новосибирск –Ташанта в районе с. Манжерок. В августе 2005 г. — с губернатором края Михаилом Евдокимовым, погибшем на Чуйском тракте, на повороте в с. Плешково.
При его сменщике вопрос о передаче Дворца спорта в краевую собственность поднимался не раз. Александр Карлин даже открыто выражал недовольства по поводу состояния крупнейшей площадки края, считая, что её «убили» «бесконечными концертами заезжих звёзд, ярмарочной и торговой деятельностью». Однако руководитель Крайсофпрофа Владимир Бабушкин (ушёл в отставку в июне с.г. — ред.) говорил, что Дворец всегда был и останется профсоюзным. Весной прошлого года в ряде СМИ прошла информация, что Крайсофпроф готов продать свой «дворцовой» актив за 90 млн рублей некой частной структуре, но однако он до сих пор держится за недвижимость, на капитальные ремонт которой у него ни разу не нашлось средств.