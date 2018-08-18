Розовский назвал Успенского «генералиссимусом детской литературы»

"Умер генералиссимус детской литературы. Он был с потрясающим чувством юмора, у него всегда загорался глаз на шутку, на жизнь. Он действительно много сделал для детской литературы и для детей", — сказал Розовский.

Он отметил, что Успенский всегда был добр к своим друзьям и зол к несправедливости. «Ему нужна была правда, и правда была ему нужна немедленно… Он был хулиган, но при этом задиристый. Он был философ и эстет, он понимал, что такое фундаментальные ценности и относился к детям как к взрослым», — добавил Розовский.

По словам писателя Андрея Усачева, вокруг Успенского всегда бурлила жизнь. При этом писатель всегда вступался за других и помогал своим друзьям и знакомым, за ним все чувствовали себя как за каменной стеной.

"Он не просто классик, он великий русский сказочник", — подчеркнул он.

Один из самых известных современных детских писателей России, автор произведений «Крокодил Гена и его друзья», «Каникулы в Простоквашино», по которым созданы всеми любимые мультфильмы, писатель Эдуард Успенский ушел из жизни в минувший вторник на 81-м году жизни в своем загородном доме. Известно, что в последнее время писатель страдал от онкологического заболевания.