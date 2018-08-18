В Москве похоронили Эдуарда Успенского

На Троекуровском кладбище похоронили детского писателя Эдуарда Успенского, скончавшегося 14 августа. Об этом сообщает НТВ.

Могила Успенского располагается рядом с местом захоронения другого писателя Владимира Войновича , который умер 27 июля. Перед похоронами в Центральном доме литераторов состоялась прощальная церемония.

Успенскому было 80 лет. Сообщалось, что 9 августа он потерял сознание у себя дома. Тогда ему потребовалась неотложная помощь.