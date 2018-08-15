Писатели, артисты и спортсмены о любимых героях произведений Успенского

Не стало Эдуарда Успенского — советского и российского писателя, автора более 70 книг и создателя ряда незабываемых литературных образов: Чебурашки, крокодила Гены, почтальона Печкина, кота Матроскина, обезьянки Анфисы и многих других. Эти персонажи дороги не одному поколению россиян. О любимых героях произведений Успенского и влиянии его сказок на свою жизнь RT рассказали известные артисты, писатели и спортсмены.

Во вторник, 14 августа, скончался Эдуард Успенский — советский и российский писатель, сценарист. За свою творческую жизнь Успенский написал более 70 книг и почти 60 сценариев, а также успел поработать над созданием ряда детских теле— и радиопередач и журналов.

Среди литературных и киногероев, появившихся благодаря Успенскому — Чебурашка и крокодил Гена, почтальон Печкин и пёс Шарик, девочка Вера и обезьянка Анфиса, братья Пилоты и многие другие яркие персонажи, полюбившиеся не одному поколению россиян.

«На этих персонажах выросли мы и наши дети. Мои детские воспоминания — с чем ассоциируется моё детство — это мультфильм «Крокодил Гена и Чебурашка». Эти мультфильмы мы разбирали на цитаты, мы до сих пор говорим словами этих персонажей», — рассказала RT певица Валерия

По её словам, истории про крокодила Гену запоминаются благодаря тонкому юмору и правдивым персонажам. Валерия призналась, что также обожает цикл «Простоквашино» — причём влюбилась в эту сказку повторно, когда знакомила с ней своих детей.

«Наше детство было настолько радостным и весёлым благодаря таким персонажам. Наверное, это повлияло на меня. Процесс воспитания — ежедневный, на него оказывают внимание и общество, и школа, и семья, и такие мультфильмы и правильные книги, которые учат добру, формируют характер», — подчеркнула она и добавила, что со смертью Эдуарда Успенского россияне «осиротели».

Депутат Госдумы , писатель Сергей Шаргунов вспоминает, как, будучи мальчиком, бежал к радиоприемнику, чтобы послушать «Театр у микрофона» с «Простоквашино» и читал книги Успенского, которые потом превращались в не менее любимые мультфильмы.

«Эдуарду Николаевичу хочется сказать «спасибо» за детство. И первыми героями, которые окружили моего ребёнка, были, конечно, и Чебурашка, и Крокодил Гена, и кот Матроскин, и почтальон Печкин. Это наш национальный код, это наша бессмертная детская литература. Очень сложно создать новых героев, причём таких, которые запомнятся и полюбятся, а у Успенского это получилось. Он много и кропотливо трудился, но всегда было ощущение удивительной волшебной лёгкости изобретения этих героев, их действий и взаимоотношений друг с другом», — отметил Шаргунов.

Он добавил, что герои Успенского стали частью жизни советских и российских ребят, их взросления, воспитания и представления о мире.

«Это большой дар — писать для детей. И самое трудное: здесь рациональное не действует, нужно хорошо чувствовать душу ребёнка. Я воспитывался на текстах, сказках Успенского. Я помню, как мне дали почитать в первом классе сказку о Чебурашке. Я был поражён. Это добрые и хорошие сказки. Мне нравились все персонажи, они были такие живые и симпатичные!.. Нравился крокодил Гена, его грусть. Очень любил песенку «Я играю на гармошке», — в свою очередь рассказал писатель, лауреат премии «Большая книга» Евгений Водолазкин

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова напомнила, что она и все её ровесники «ждали у телевизора» каждый мультфильм, снятый по сценариям Успенского.

«Выросли свои дети — снова открываем книги. Это возвращение в детство — подарок Успенского всем нам. «Трое из Простоквашино» — один из любимых наших мультфильмов: там чудесные родители и кот. Используем фразы оттуда, всё время цитируем. А дядя Фёдор — вообще один из любимых персонажей», — заявила Журова.

Дядя Фёдор — также любимый герой Захара Прилепина . Писатель признался, что прочёл вслух своим детям все восемь частей «Простоквашина».

«Успенский оказал колоссальное воздействие на наше детское сознание, на шутки, юмор… Мемы появляются из его текстов — всё живёт», — подчеркнул Прилепин.

Писатель Дмитрий Глуховский отметил, что Эдуард Успенский — человек системообразующий, который практически единолично создал мир фантазий советского ребёнка.

«Это и Чебурашка, и Крокодил Гена, которые сегодня существуют не только в сказках и мультфильмах, но и в обширном пласте детских анекдотов, что я сейчас своим детям рассказываю. И дети очень смеются!..» — рассказал Глуховский.

По его словам, современные «Фиксики» являются перерисовкой на новый лад «Гарантийных человечков», которых он очень любил, будучи семи-восьмилетним мальчиком. Потом, когда писатель подрос, появился мультфильм «Следствие ведут Колобки», который ему тоже очень понравился.