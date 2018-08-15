Писатели, артисты и спортсмены о любимых героях произведений Успенского 

Не стало Эдуарда Успенского — советского и российского писателя, автора более 70 книг и создателя ряда незабываемых литературных образов: Чебурашки, крокодила Гены, почтальона Печкина, кота Матроскина, обезьянки Анфисы и многих других. Эти персонажи дороги не одному поколению россиян. О любимых героях произведений Успенского и влиянии его сказок на свою жизнь RT рассказали известные артисты, писатели и спортсмены.
Во вторник, 14 августа, скончался Эдуард Успенский — советский и российский писатель, сценарист. За свою творческую жизнь Успенский написал более 70 книг и почти 60 сценариев, а также успел поработать над созданием ряда детских теле— и радиопередач и журналов.
Среди литературных и киногероев, появившихся благодаря Успенскому — Чебурашка и крокодил Гена, почтальон Печкин и пёс Шарик, девочка Вера и обезьянка Анфиса, братья Пилоты и многие другие яркие персонажи, полюбившиеся не одному поколению россиян.
«На этих персонажах выросли мы и наши дети. Мои детские воспоминания — с чем ассоциируется моё детство — это мультфильм «Крокодил Гена и Чебурашка». Эти мультфильмы мы разбирали на цитаты, мы до сих пор говорим словами этих персонажей», — рассказала RT певица Валерия.
По её словам, истории про крокодила Гену запоминаются благодаря тонкому юмору и правдивым персонажам. Валерия призналась, что также обожает цикл «Простоквашино» — причём влюбилась в эту сказку повторно, когда знакомила с ней своих детей.
«Наше детство было настолько радостным и весёлым благодаря таким персонажам. Наверное, это повлияло на меня. Процесс воспитания — ежедневный, на него оказывают внимание и общество, и школа, и семья, и такие мультфильмы и правильные книги, которые учат добру, формируют характер», — подчеркнула она и добавила, что со смертью Эдуарда Успенского россияне «осиротели».
Депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов вспоминает, как, будучи мальчиком, бежал к радиоприемнику, чтобы послушать «Театр у микрофона» с «Простоквашино» и читал книги Успенского, которые потом превращались в не менее любимые мультфильмы.
«Эдуарду Николаевичу хочется сказать «спасибо» за детство. И первыми героями, которые окружили моего ребёнка, были, конечно, и Чебурашка, и Крокодил Гена, и кот Матроскин, и почтальон Печкин. Это наш национальный код, это наша бессмертная детская литература. Очень сложно создать новых героев, причём таких, которые запомнятся и полюбятся, а у Успенского это получилось. Он много и кропотливо трудился, но всегда было ощущение удивительной волшебной лёгкости изобретения этих героев, их действий и взаимоотношений друг с другом», — отметил Шаргунов.
Он добавил, что герои Успенского стали частью жизни советских и российских ребят, их взросления, воспитания и представления о мире.
«Это большой дар — писать для детей. И самое трудное: здесь рациональное не действует, нужно хорошо чувствовать душу ребёнка. Я воспитывался на текстах, сказках Успенского. Я помню, как мне дали почитать в первом классе сказку о Чебурашке. Я был поражён. Это добрые и хорошие сказки. Мне нравились все персонажи, они были такие живые и симпатичные!.. Нравился крокодил Гена, его грусть. Очень любил песенку «Я играю на гармошке», — в свою очередь рассказал писатель, лауреат премии «Большая книга» Евгений Водолазкин.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова напомнила, что она и все её ровесники «ждали у телевизора» каждый мультфильм, снятый по сценариям Успенского.
«Выросли свои дети — снова открываем книги. Это возвращение в детство — подарок Успенского всем нам. «Трое из Простоквашино» — один из любимых наших мультфильмов: там чудесные родители и кот. Используем фразы оттуда, всё время цитируем. А дядя Фёдор — вообще один из любимых персонажей», — заявила Журова.
Дядя Фёдор — также любимый герой Захара Прилепина. Писатель признался, что прочёл вслух своим детям все восемь частей «Простоквашина».
«Успенский оказал колоссальное воздействие на наше детское сознание, на шутки, юмор… Мемы появляются из его текстов — всё живёт», — подчеркнул Прилепин.
Писатель Дмитрий Глуховский отметил, что Эдуард Успенский — человек системообразующий, который практически единолично создал мир фантазий советского ребёнка.
«Это и Чебурашка, и Крокодил Гена, которые сегодня существуют не только в сказках и мультфильмах, но и в обширном пласте детских анекдотов, что я сейчас своим детям рассказываю. И дети очень смеются!..» — рассказал Глуховский.
По его словам, современные «Фиксики» являются перерисовкой на новый лад «Гарантийных человечков», которых он очень любил, будучи семи-восьмилетним мальчиком. Потом, когда писатель подрос, появился мультфильм «Следствие ведут Колобки», который ему тоже очень понравился.
«Столько всевозможного создать!.. Я, честно говоря, не знаю других таких примеров. Астрид Линдгрен, мне кажется, не может с Успенским сравниться. Я считаю его великим автором, и причём не только детским, но и взрослым: потому что у всех его историй есть подтекст, второе дно, обязательно какой-то иронический, сатирический уровень. Конечно, без Эдуарда Успенского наше детство было бы гораздо скучней», — заключил Глуховский.