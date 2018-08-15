Девушку, спасшую тонувшую школьницу, нашли в Иркутске

33-летнюю иркутянку, которая спасла тонувшего ребенка на Теплых озерах в Иркутске, разыскали журналисты. Ей оказалась Василина Бурлакова, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Напомним, накануне днем три девочки купались на Теплых озерах в районе улицы Старокузьмихинская. В какой-то момент одна из них начала тонут, подруги попытались ее спасти, но сами едва не ушли под воду. Они начали звать на помощь и первой на их крики отреагировала Василина — она бросилась в воду и вытащила тонувшую школьницу.

«Когда я увидела в воде плавающий затылок ребенка, про собственную безопасность уже не думала. В голове всплывал только алгоритм действий по реанимации, я имею навыки: по образованию ветеринарный врач», — рассказала Василина.

Однако медицинская помощь ребенку не потребовалась — на берегу она пришла в себя, но не успела поблагодарить свою спасительницу, потому что Василина ушла из-зи своей скромности.

Сейчас решается вопрос о ее награждении за спасение жизни ребенка.