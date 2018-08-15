Агния Дитковските рассказала, как остаться друзьями после

Актриса и ее бывший муж Алексей Чадов смогли найти общий язык, перестав быть парой.

Брак одной из самых красивых пар нашего кино распался, но Агния и Алексей в отличие от многих бывших супругов поступили мудро, не стали делить имущество, общего сына Федора. Они смогли договориться и построить такие отношения, что спокойно работают и даже отдыхают вместе.

На Агнии: топ NOTHING TO WEAR

«Мы десять лет прожили, как можно стать чужими после такого количества времени вместе, после всего пройденного? Мои мама с папой отлично общаются после развода. Папина жена — одна из лучших подруг мамы. Они приезжают к нам в гости, ночуют. Никто не понимает, как это происходит, а я не знаю, как можно жить наоборот. Мне кажется странным, когда люди дерутся, ненавидят друг друга. Я не знакома с таким чувством, как ненависть. У меня нет врагов. Не знаю, что такое обижаться, прощать или не прощать кого-то за что-то. Если вы разошлись, значит, исполнили некую свою миссию, для которой соединились, а дальше вам просто не по пути. Мы друг для друга учителя, и если будем это понимать, то жить станет намного проще и родителям, и детям», — говорит Агния.

19 августа на СТС в эфир выйдет первый выпуск реалити-шоу «Союзники», в котором участникам — разведенным парам предстоит объединиться в борьбе за приз в 10 миллионов рублей. Эти деньги достанутся их общим детям. Агния и Алексей на собственном примере покажут им, что расстаться друзьями возможно.

«Когда-нибудь нам придется объяснить Феде, что мы разошлись. Верю, что это будет воспринято со знаком «плюс» и он скажет: «Да, мои родители развелись, но мы классно общаемся вместе. У папы есть жена, у мамы — муж, и мы все дружим семьями», — делится актриса.

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