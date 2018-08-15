Американец, в младенчестве усыновленный из пермского детдома, нашел свою родную маму

Мэйсон смог разыскать свою биологическую маму

23-летний Мэйсон, которого в годовалом возрасте усыновила из пермского дома ребенка пара из США, нашел свою биологическую мать. Сейчас женщина живет в Греции, и очень рада была обрести сына, которого из-за отсутствия денег и жилья была вынуждена оставить в роддоме. В скором времени мама и сын планируют встретиться.

Студент университета Арканзаса, будущий биолог Мэйсон Нивилл обратился в 59.ru в начале августа. Молодой человек рассказал, что вырос в приемной семье, где о нем заботились и любили, но не скрывали, что усыновили из российского дома ребенка (там мальчика называли Андреем). Став взрослым, Мэйсон решил найти свою биологическую маму по имени Марина. Парень надеялся, что после того, как история о нем будет опубликована, кто-нибудь из знакомых женщины откликнется и расскажет о той, что подарила ему жизнь.

Мэйсон сообщил корреспонденту 59.ru, что его мама жила в деревне Голованово под Пермью и назвал ее имя, фамилию и отчество. Вскоре после этого от молодого человека поступила новая информация — предположительный адрес его матери. Эти сведения ему написал кто-то из пермяков, узнавших о поисках.

Чтобы понять, живет ли мама Мэйсона в Голованово, мы отправились туда и нашли нужный дом. Он оказался нежилым.

— Марины тут давно нет. Лет десять, не меньше, — рассказывает ее бывший сосед. — Это был не ее дом, а ее мужа. Он умер, после этого Марина съехала. Потом дом продали, и она тут больше не появлялась.

На вопрос о том, как жила семья Марины, соседи со вздохом отвечают:

— Плоховато жила, денег не хватало. Муж у нее работал, а она нет. В основном, гуляла где-то в компаниях. Вела не самый хороший образ жизни. Вы съездите на водозабор (микрорайон Орджоникидзевского района, — прим.автора), там живет брат ее покойного мужа, Володька. Он больше знает.

Раньше мама Мэйсона жила в этом доме

Мужчины не оказалось дома, но его сын подсказал, как с ним можно связаться. По телефону Владимир рассказал, что тоже давно не видел Марину.

— Она одно время жила на ПДК (микрорайон Орджоникидзевского района, — прим.автора), но потом уехала в Грецию с дочерью. Может, и сейчас там, а может и вернулась. Сходите к двоюродной сестре Марины, она живет в паре домов от меня, — советует Владимир.

Родственница женщины подтвердила: Марина и правда давно не живет в России:

— Она с сестрой и дочкой живет в Греции. Напишите сестре в Одноклассники, она подскажет, как найти Марину.

Вскоре после общения с двоюродной сестрой предполагаемой биологической мамы Мэйсона получаем письмо от его подруги. Девушка сообщает, что они вновь получили письмо, где было указано, где живет Марина, и смогли с ней связаться.

«Они нашли друг друга. Сначала я позвонила маме Мейсона. Мама начала кричать от радости, спрашивала, плакала. Потом я дала ей номер телефона Мэйсона. И они разговаривали. Периодически я получаю от них просто такие сообщения со словом «спасибо», — написала Нелли, которая помогала Мэйсону в поисках.

Из Голованово, где жила биологическая мама парня, открывается прекрасный вид По словам девушки, впервые говоря с мамой, Мэйсон был взволнован. Как оказалось, Марина, оставившая сына в роддоме в середине 90-х, тоже очень переживала.

— Я плакала от счастья, когда увидела своего сына. Я всегда тосковала по нему, помнила о нем. Мать никогда не забудет о своем ребенке, — делится Марина. — Никаких сомнений в том, что Мэйсон — мой сын нет. Все даты сходятся, и он похож на меня, у него такие же черты лица. Моя дочка тоже была очень рада познакомиться с братом. Она говорит по-английски, поэтому помогала нам понять друг друга.

Марина рассказывает, что отказалась от сына из-за проблем с деньгами и жильем.

— Когда появился Мэйсон, у меня уже было двое детей, я жила с мамой и отчимом, работала помощником повара в детском саду. Родители сказали мне, чтобы не вздумала приносить еще одного ребенка, грозились выгнать из дома. Поэтому я и приняла такое решение, — вспоминает Марина. — После отказа от сына я несколько раз навещала его в доме ребенка, потом его усыновили. Я была не против. Надеялась, что он попадет в хорошую семью.

Теперь Марина и ее сын Мэйсон хотят встретиться.

— Как скоро это получится, я не знаю. Работы нет, мы в чужой стране, так что никакой определенности нет. Но самое главное, что мы нашли друг друга, — говорит Марина.

Ранее при помощи 59.ru свою сестру, удочеренную испанцами, нашла 27-летняя Алина (имя изменено. — Прим. автора). Девочек разделили 15 лет назад: одну взяла под опеку семья из Краснокамска, другую увезли за рубеж.