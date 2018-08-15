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Счастливы вместе — кто из звездных пар в браке более 10 лет?
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Счастливы вместе — кто из звездных пар в браке более 10 лет? 

BeautyHack.ru 44 минуты назад
Фото: BeautyHack.ru
Сколько лет Бейонсе и Джей Зи вместе, какой главный секрет крепких отношений по мнению Сары-Джессики Паркер и какое важное событие произошло в жизни Дэвида и Виктории Бекхем в этом году — BeautyHack выбрал крепкие звездные пары, которые позволяют верить, что настоящая любовь все-таки существует.
Виктория и Дэвид Бекхем
В этом году самая крепкая голливудская пара отметила 19-летие совместной жизни. В июле произошло еще одно важное событие — празднование дня рождения их младшей дочери Харпер, которой исполнилось семь лет.
О том, как провела летний отпуск пара в этом году, можно почитать здесь.
Бейонсе и Джей-Зи  Пара начала встречаться в 2002 году, а десять лет назад они поженились в Нью-Йорке. Свадьба не была публичной — певица призналась, что вышла замуж, только спустя две недели, в фильме на вечеринке в поддержку ее альбома.
Пара воспитывает троих детей — дочку Блю Айви Картер, которой в январе исполнится шесть лет, и близнецов, мальчика Сэра Картера и девочку Руми Карте, которым в июне исполнился год (первое фото малышей можно посмотреть здесь).
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер
Отношения пары начались 23 года назад. Забавно, но Рэнди Гербер не вставал на колено перед супермоделью — спустя 3 года Синди сама сделала избраннику предложение. «Это первые отношения в моей жизни, которые начались с дружбы. И я всем рекомендую такой вариант. Крепче основы для брака вы не найдете», — говорит модель.
Пара вместе уже 17 лет и воспитывает двоих детей — сына Пресли и дочь Кайю, которая в прошлом году стала одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире (как она выглядит на подиуме можно посмотреть здесь).
Сара Джессика Паркер и Мэтью Бродерик
«Мне нравится быть замужем за прекрасным человеком, который практически всегда и во всем становится для меня опорой», — говорит Сара о своем браке. Она замужем уже 21 год. Пара воспитывает троих детей.
Секретом успешного брака Сара и Мэтью считают доверие и веру в себя на 100%.
Мэрил Стрип и Дон Гаммер
Актриса не удивляет поклонников громкими разводами и подробностями романов — вот уже 40 лет она замужем за скульптором Доном Гаммером. Пара воспитывает четверых детей — дочери Мэрил идут по стопам матери, а сын Хэнк выбрал профессию музыканта.
Текст: Виктория Осипова
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