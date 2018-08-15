Вопреки обстоятельствам. «Ковчег надежды» дарит мамам-одиночкам второй шанс

При разговоре о профилактике социального сиротства чаще всего речь идёт об оказании помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Психологи и социальные педагоги работают с малышами из группы риска в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних с постоянным пребыванием. А как быть мамам, не желающим разлучаться с любимым чадом из-за затруднительного положения?

Живая надежда

В Приморье руку помощи попавшим в беду мамам-одиночкам с детьми с 2012 года протягивает центр «Живая надежда», расположенный на берегу реки Богатой в пригороде Владивостока. Обнесённый высоким забором двухэтажный современный особняк из красного кирпича называют не иначе как «Ковчег надежды» — последний шанс на исцеление для девушек, застывших в шаге от бродяжничества, панели или нарушения закона от безысходности.

— Наш приют — единственное учреждение в Приморском крае, которое помогает женщинам обрести себя, встать на ноги, по-настоящему стать мамами. Мы восстанавливаем им документы, отправляем на учёбу, по мере возможности устраиваем на работу — делаем всё возможное, чтобы они стали полноправными членами нашего общества. Главная задача — разорвать порочный круг бедности и сиротства, когда молодая мама оказывается на улице, у неё забирают ребёнка и отправляют в детский дом, — рассказал руководитель организации Александр Витальев.

В настоящее время в приюте проживают 17 человек — шесть мам и 11 детей. У каждой маленькой семьи своя грустная история с общим сюжетом. Отношения с родственниками не сложились или отсутствуют как факт. Отцы детей в воспитании не участвуют, крыши над головой и денег на съём даже самой крохотной комнатки нет. Да о какой аренде жилья можно говорить, когда у многих из постоялиц нет средств на питание родного крохотного человечка!

— Прямо перед родами родные сказали, что не пустят меня на порог дома с ребёнком и моим молодым человеком. Поставили ультиматум: или оставляю малыша в роддоме и продолжаю встречаться с парнем, или возвращаюсь в лоно семьи с ребёнком, но без любимого человека. В ином случае — могу идти на всё четыре стороны с младенцем наперевес. Я выбрала и ребёнка, и молодого человека. Сразу из роддома я переехала жить сюда до тех пор, пока наш папа не создаст нам хорошие условия для жизни. В центре очень хорошо: здесь кормят, дают кров, у моего ребёнка есть всё необходимое. Если бы не «Ковчег надежды», меня бы давно разлучили с дочерью, — рассказала одна из девушек.

Большая часть постоялиц — выпускницы детских домов, которые не смогли устроить свою жизнь после выпуска, родили детей и попали в трудную жизненную ситуацию, но бывают и другие случаи. Например, история 17-летней мамы, пожелавшей остаться анонимной, началась в неблагополучной кровной семье и могла закончиться очень трагично, если бы не вмешались органы системы профилактики.

— Мне было всего 14 лет, когда поняла, что жду ребёнка. Во время беременности меня изъяли из семьи, маму лишили родительских прав, а меня поместили в реабилитационный центр «Парус надежды». Родила в 15 лет. Будучи недееспособной, я больше всего боялась, что сына отберут, меня отправят в детский дом, а его в дом малютки, и мы никогда больше не увидимся. Мои переживания услышали сотрудники центра, спасибо им, нашли мне временного опекуна. А в 16 лет я переехала в «Ковчег надежды» и живу здесь уже полтора года, — поделилась она.

На страже детства

«Сохраним семью для ребёнка, ведь вне семьи у ребёнка не может быть настоящего детства» — под таким девизом работают психологи, социальные педагоги, юристы и волонтёры центра. Они ежедневно помогают мамам в кризисе выстроить отношения с малышами, научиться заново доверять людям, получить медицинскую помощь, обрести профессию и даже найти родственников. Мам и детей обеспечивают предметами первой необходимости, одеждой, бытовой техникой и наборами продуктов, но поваров и уборщиц в «Ковчеге надежды» нет: за чистоту, порядок и разнообразие ежедневного меню отвечают сами постоялицы. Сотрудники центра убеждены, что полученные навыки самостоятельного ведения быта в будущем помогут женщинам содержать свою семью и не допустить повторения кризиса.

Чётких сроков проживания в приюте не существует, они определяются индивидуально для каждой маленькой семьи. В среднем для успешной реабилитации и реальной готовности к самостоятельной жизни с чистого листа мамам требуется около полутора лет.

— Мы не бесплатная гостиница, а серьёзное реабилитационное учреждение, где есть режим дня и свод обязательных к соблюдению правил. У нас категорически запрещено распитие спиртных напитков и курение. Постоялицам заранее объясняем, что не приемлем общение с бывшими папами в стенах центра. Мужчины, оставившие девушку с ребёнком на произвол судьбы, только помешают процессу восстановления. Да и не хочется повторения случаев, когда такие отцы приходили в нетрезвом состоянии и устраивали разборки на глазах у перепуганных детей, — отметил директор центра.

После выпуска связь женщин с «Живой надеждой» не прерывается. Во-первых, за мамами в «свободном плавании» первое время присматривают сотрудники постреабилитационного патронажа. А во-вторых, двери центра всегда остаются открыты для «выпускниц», чтобы помочь преодолеть временные трудности в новой жизни: негде оставить ребёнка, когда садик находится на карантине, а отгул на работе взять не выходит, не с кем поделиться проблемами в личной жизни, срочно нужна консультация психолога и т. д.

Не отводить взор

За шесть лет реализации проекта редкие мамы были вынуждены повторно переступить через порог центра, чтобы попросить кров на длительное время. Детство более 50 малышей сохранили благодаря совместным усилиям сотрудников «Ковчега надежды», неравнодушных граждан и стойкости мам.

— Если бы государство чаще обращало внимание на попавших в беду мамочек, то в стране не было бы такого страшно большого количества социальных сирот — детей, воспитывающихся в казённых учреждениях при живых родителях, — считает руководитель проекта «Ковчег надежды» Елена Шиловская . — Уверена, что ребёнка стоит изымать из семьи, только когда его жизни что-то угрожает. В России больше 50% воспитанников детских домов — социальные сироты. Большинство женщин лишили родительских прав, когда им ещё можно было помочь. Бывают случаи, когда мама по какой-то причине не может работать, но изо всех сил заботится о детях и занимается их воспитанием. Такая семья тут же получает статус неблагополучной, приезжают органы опеки, видят бедненькую квартирку с полупустым холодильником и изымают ребёнка. Но ведь если этой маме помочь пережить кризис и встать на ноги, то уже через некоторое время условия проживания маленькой семьи изменятся в лучшую сторону, а ребёнок никогда не узнает, как это страшно — оказаться без мамы.

Из счастливых историй молодых выпускниц центра можно составить целую книгу, каждая строчка которой будет говорить о том, как это важно, чтобы мамы и дети никогда не разлучались. Самый яркий из них — пример юной многодетной мамы, бывшей беспризорницы, которой удалось выйти из порочного круга жизненных неурядиц и беспросветного негатива.

— Её детство прошло в крайне неблагополучной семье, девушка фактически выживала на улице. Сожитель, с которым она свила хрупкое семейное гнездо, погиб, оставив её одну с тремя дочерьми. Мы узнали о непростой ситуации молодой женщины из уст органов опеки, когда последняя уже находилась на стадии лишения родительских прав. За два года жизни у нас она эмоционально стабилизировалась, сумела встать за путь исправления и в итоге сумела вернуть детей и сохранить семью. Сейчас она частый гость в центре — рассказывает постоялицам свою непростую историю, воодушевляя их на мысли о лучшем будущем, — говорит Елена Шиловская.

Помимо выпускниц справиться с жизненными тяготами мамочкам из группы риска помогают партнёры из наркологических клиник, обществ анонимных алкоголиков, женских консультаций и других организаций. Вклад каждого из них помогает женщинам как можно скорее открыть новую страницу своей жизни.

Материал подготовлен в рамках проекта «АиФ-Приморья» «Ребёнку нужна семья!»

КСТАТИ

«Ковчег надежды» — негосударственная организация. Она существует исключительно за счёт пожертвований и благотворительной помощи в виде вещей для мам и детей, игрушек от неравнодушных граждан. Если вы хотите поддержать проект, тем самым дав маленьким семьям в кризисе шанс на реабилитацию, отправляйте посильную помощь через:

Сайт: www.living-hope.ru кнопка «Помочь» в правом верхнем углу. К ней привязан Сбербанк и другие платёжные системы.

Перевод на счёт организации, реквизиты банка: ПОО СПН «Живая Надежда» ИНН 2536083147 р/с 40703810300000247808 в ОАО АКБ «Приморье» КПП 253601001 БИК 40507795.

Карта Сбербанка 2202 2003 5864 9919 Ольга Павловна Б. — с пометкой «Для Живой Надежды».

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