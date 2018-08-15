Некоторые считают, что мультики — это для детей

В современном обществе популярно мнение, что мультики — для детей, кино — для взрослых, ну есть еще «Южный парк», но и его все равно сплошь дети и смотрят. И те, кто считают себя по-настоящему взрослыми, мультфильмы не смотрят из принципа: зачем, «я же давно вырос». Этот взгляд очень узкий и до дрожи стереотипный. Вот вам 5 причин, почему смотреть анимацию хорошо и полезно в любом возрасте.

Причина № 1: Есть большой выбор анимации именно для взрослых

Начиная с известного в определенных кругах «хентая» до того же «Южного парка». Список большой, внушительный и красивый: тут вам и космическо-бомбезный «Рик и Морти», и до слез социальный «Коль БоДжек», и те же «Симпсоны», которых, конечно, дети смотрят, но на самом деле их рисуют для родителей.

«Рик и Морти» — признанный шедевр, безумный, гротескный и гениальный

Есть и щемяще прекрасные полнометражные ленты вроде «Персиполиса» или «Мэри и Макса». В общем, на любой вкус — стоит только захотеть. И углубиться.

Причина № 2: Многие детские мультики тоже очень ничего

Хороша и к месту цитата великих про то, что для детей нужно творить, как для взрослых, только лучше. С таким подходом рождаются великолепные вечные книги, фильмы и мультфильмы для всех возрастов.

В «детском» «My little pony» творятся такие сложные и захватывающие вещи, какие нечасто встретишь во «взрослой» фантастике

Мы отдельно рассказывали о том, какие детские мультсериалы популярны среди взрослых не меньше, чем среди прямой целевой аудитории: начиная с философски-мудрых «Смешариков» и заканчивая восхитительно-приключенческим «Аватар: Легенда об Аанге». Полный обзор ищите здесь, а что касается полнометражной анимации, то тут ситуация еще краше и разнообразнее.

ПОЧЕМУ ДЕТСКИЙ «ГРАФИТИ ФОЛЗ» КРУТ И ЛЮБИМ ВЗРОСЛЫМИ ПОЧЕМУ ДЕТСКОЕ «ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» КРУТО И ЛЮБИМО ВЗРОСЛЫМИ КАК ФАНДОМ «MY LITTLE PONY» МЕНЯЕТ СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ

Причина № 3: Мир анимации гораздо шире, чем кинематографа

Если в кино вы предпочитаете исключительный реализм, достоверность и историчность, а фантастику за жанр не держите, то мультики вам вряд ли понравятся, хоть марафон Pixar три дня подряд устраивай. Но если вашей душе не чужда сказка, обязательно попробуйте устроить хотя бы тот же марафон. Потому что нарисованные миры могут быть намного шире, ярче и богаче, чем снятые. Компьютерная графика только в последние годы подобралась к тому, что давным-давно рисуют, да и реальным актерам часто не под силу то, что вытворяют ловкие сорванцы, созданные фантазией художников.

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И да, анимация — это вид искусства. Такой же, как кинематограф, литература или живопись. Она сочетает перечисленные, добавляет свое и запускает в голове зрителя мир осуществленной фантазии, богатых метафор и сказочного символизма, что со всех сторон полезно для психики — детей, взрослых и вообще всех.

Причина № 4: Это только вам может казаться стыдным

Возвращаемся к теме того, что просмотр мультиков — занятие детское. По сути, это всего лишь рамка в голове, и как только якобы «взрослый» человек ее приоткрывает, он обнаруживает, что ничего страшного, крамольного и стыдного в просмотре анимации нет. На самом деле, мультфильмы смотрит большое количество взрослых, даже ваш начальник, возможно, просто не афиширует. И это далеко не всегда признак инфантилизма, или того, что кто-то хочет поскорее убежать от реальности. Чаще всего это просто способность смотреть на вещи без ярлычков «детское, так что мимо». И понимание того, что ожившие рисунки — лишь способ изложения, а не сущность содержания.

Кадр из мультфильма «Добытчица». О том, как афганская девочка притворяется мальчиком, чтобы выжить и прокормить семью

Напомним, что на дворе 2018-й год, и навязанное стереотипное мышление стремительно выходит из трендов. Время учиться быть собой, а не тем, кем вам диктует тот, чье мнение вам на самом деле неважно. И дополним, что просмотр мультфильмов поможет вашему внутреннему ребенку (он у вас есть, не сомневайтесь), чуть выглянуть наружу и помочь искренне улыбаться и радоваться жизни. В советские времена детства нынешних родителей того ребенка было принято загонять в глубины личности и всячески искоренять. Но это, к счастью, в прошлом. Можно быть полноценным и нескучным взрослым, держа свое детское «я» в гармонии и неподалеку.

Причина № 5: Это еще и прекрасный досуг с ребенком

Если между работой и кроватью у вас вечно не достает времени на ребенка, который и без того сидит или в уроках, или в гаджетах, самое время найти момент и посмотреть что-то вместе. Мультики отлично подойдут. Если это те, что выбрал ребенок, ничего страшного. Вы можете посмотреть вместе, а потом по полочкам разложить, почему конкретно этот мультфильм — не очень (с аргументами, а не просто «выключи эту муть»). А еще вы можете включить ту анимацию, что нравится вам, хотя бы даже советскую, там тоже есть близкие и доступные современным детям примеры (хотя чаще всего нет, и мы знаем, почему).

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Так или иначе, совместный просмотр мультиков послужит хорошей связующей цепочкой между вами и детьми. А там, глядишь, и ваш интерес проснется. И откроет вам чарующий мир анимации, которая для всех.

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