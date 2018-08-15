Как закаляется характер: 4 реальные истории воспитанников детских домов

Сегодня психолог расскажет несколько реальных историй воспитанников детских домов и прокомментирует, как жизненные обстоятельства этих ребят повлияли на формирование их характеров.

Специально для «Летидора» статью подготовила Наталья Мишанина — психолог благотворительного фонда «Арифметика добра».

Материал основан на историях, записанных со слов самих воспитанников детских домов, а также работников детских учреждений.

Наталья Мишанина

Один из воспитанников детского дома мне как-то сказал:

«Я люблю ходить к вам, потому что вы рассказываете мне про меня».

Сейчас этот парень учится в педагогическом колледже, потому что его сильна сторона — душевная красота и способность любить. Этот клад мы раскопали с ним вместе, раскручивая его историю и выискивая в ней все то, что помогало ему выживать. Мы собирали его опыт по крупицам, чтобы из этого ценного материала создать замечательную, любящую, открытую, богатую добротой и теплом личность.

Эти ребята с недетским опытом и умениями за свою небольшую жизнь научились выживать, приспосабливаться, мимикрировать, манипулировать, общаться, улыбаться, просто натягивая улыбку, закрываться, быть упорными и упертыми и добиваться своих целей. Они способны проявлять творческие умения. Они способны показывать те стороны личности, которые хотят видеть окружающие.

Кто-то неистово берется за любую работу, потому что когда-то эта способность не раз спасала ему жизнь. Кто-то рисует и поет, кто-то великолепно заискивает, умеет притворяться кем угодно и обладает прекрасным чувством юмора.

Давайте рассмотрим на конкретных примерах, какими сильными чертами характера обладают дети, оказавшиеся в детских домах.

История первая. Маленькая мама, или «Порву за брата!»

Ане было 8 лет, а ее брату 3 года, когда их изъяли из семьи. Однажды дети гуляли на площадке, а мама куда-то отошла. К ним подошли какие-то люди: незнакомая женщина в форме, еще одна без формы и милиционер.

Пашку сразу взяли на руки и куда-то понесли. Аня закричала, чтобы отдали ее брата.

Женщина в форме сказала, что сейчас их отвезут в санаторий для детей, что надо идти в машину. Их посадили в авто, братик сидел на коленях у милиционера и испуганно попискивал. Увидав сестру, он попытался вырваться к ней, но сильные руки его не пустили. Пашка сильно заплакал.

Потом машина поехала и привезла их в дом, похожий на детский сад. Аня подумала, что это и есть детский санаторий, мама просто не успела им об этом сказать. Аню отвели в кабинет, она догадалась, что здесь обитает врач. Потом пришла женщина в халате и долго заполняла какие-то бумаги, обращаясь к женщине в форме. Аня спросила, где ее брат. Ей ответили, что его отвели в младшую группу.

«Какую еще группу? Я не хочу быть без него! Отправьте меня с ним в эту группу!» — отчаянно закричала Аня. Но женщины о чем-то переговаривались, не обращая на нее никакого внимания.

Тогда девочка, не дождавшись ответа, встала перед женщинами и громко сказала:

«Делайте со мной что хотите, но без брата никуда отсюда не уйду, а если потащите куда-то, то сбегу!»

Она убежала в эту же ночь, ее нашли только через сутки на той же площадке. Она ждала маму. Аню вернули обратно. Она видела мельком брата, когда ее проводили мимо площадки, где гуляли малыши. Он стоял у забора и что-то ковырял там палочкой.

Аня снова предъявила свои требования к взрослым, убеждая их в том, что она старшая сестра, что она ответственна за него, что с самого его рождения они не расстаются. Она даже в школу не ходила, когда Паша болел. Мама не могла же с ним справиться. Аня была настолько упряма и последовательна в своих требованиях, что директор детского дома пошел ей навстречу — и их поместили в одну группу, благо, что у них образовалась группа по типу семейного воспитания.

Воспитательница этой группы не могла нарадоваться на «маленькую маму», которая чудесно справлялась с младшим братиком: умывала, переодевала, мыла, кормила, укладывала спать, следила за ним на прогулке. Уходя в школу, Аня давала ценные указания воспитательнице, как управляться с Пашей.

Их забрали в приемную семью, когда Ане исполнилось 11 лет, а Паше было уже 6.

Как ни старалась приемная мама помочь Ане побыть ребенком, продлить ее детство, ничего не получалась. Роль взрослой и старшей надежно была ею освоена. Отсюда начались конфликты: Аня никак не хотела сдавать свою взрослую позицию, ей важно было быть над всеми главной.

Не прожив в семье и двух лет, Аня написала отказ от приемной семьи, и они с братом снова отправились в детский дом.

Комментарий психолога:

Нередко в психологической практике мы сталкиваемся с рано повзрослевшими детьми.

Это следствие того опыта, который они пережили в кровной семье за небольшой период детства. Особенно раннее взросление можно наблюдать у девочек, которые несут ответственность за кого-то из младших, да и не только за них, а порой и за всю семью.

В этом случае ребенок берет на себя роль взрослого и начинает в нее вживаться.

Что такое детство, он даже не представляет.

Сильные стороны такого ребенка — упорство, ответственность, лидерская позиция. С набором таких качеств Ане было легко приспособиться к жизни в системе детского дома, в школе, в общественной жизни, она вела класс за собой.

История вторая. Вся ее сила была заключена в творчестве

Эта история удивительная, но она совсем не детская.

Когда Танечке исполнилось 4 года, родная мама отдала ее «чужой тете» за долги. В общем, продала. Эта женщина называла ее доченькой, но когда напивалась, сильно ее избивала.

Танечка пряталась от страшной тетки в комнате, где на стене висел очень красивый ковер, который девочка могла разглядывать часами.

Однажды, когда страшной женщины не было дома, Танечка вышла на кухню в поисках еды. На плите стояла кастрюля с холодным супом, и Танечка решила его подогреть. Она видела, как это делают взрослые, когда хотят что-то приготовить. На столе лежали спички. «Надо чиркать об картонку», — пробормотала Танечка и чиркнула.

Неожиданно спичка загорелась. Девочка испугалась и бросила ее на пол.

Очень быстро начался пожар. Таня спряталась под столом в комнате, где висел красивый ковер. Она представляла, что там, за ковром, находится волшебная страна, такая же красивая, как рисунок. Эта страна там, где ее мама, где ее любимые игрушки, краски и альбом, мамин мишутка, с которым Таня так любила играть.

Таня незаметно задремала, а проснулась от крика. Кто-то кричал: «Пожар! Пожар! Спасите ковер! Он бешеных денег стоит!» В комнате пахло дымом, стало трудно дышать. От страха Танечка громко заплакала. «Там ребенок!» — раздался грубый голос.

Другой голос, визглявый, который кричал про ковер, сказал:

«Да какой ребенок? У меня сроду детей не было! Ковер спасайте!»

В комнату ворвался кто-то очень большой, вытащил Танечку из под стола и поднял на руки. «Папа…» — произнесла девочка.

В том, что «она чья-то», из взрослых так никто и не признался. Так Танечка попала впервые в поле зрения органов опеки, а затем в приют, а потом и в детский дом.

С тех пор каждую ночь она во сне видела большого папу и красивый узор на ковре и представляла, как они с папой живут вместе в этой прекрасной стране.

Через полгода органы опеки нашли ее дедушку. Девочка поехала жить к нему. С дедушкой жила тетя Галя. Она просила, чтобы ее Танечка называла мамой, а дедушку папой. Танечка так их и называла.

Дедушка-папа подарил ей альбом, карандаши, кисточки и краски, и Танечка снова начала рисовать. Она рисовала постоянно. Когда в альбоме заканчивались листы, девочка рисовала на любой поверхности, что попадала под руку. За разрисованный шкаф и дверь тетя Галя ее сильно наказала, избила, а потом закрыла в темном чулане. Таня потом вспоминала, как снова представила себе большого папу, который сейчас придет и спасет ее, а потом они станут вместе жить в красивой стране за ковром.

Когда Танечке исполнилось 7 лет, когда надо было идти в школу, дедушка куда-то исчез.

Тетя Галя молчала и не говорила о том, что дедушка слег с тяжелой болезнью и находится в больнице. В это время в доме стали появляться какие-то мужчины. Галя просила Танечку показывать перед ними концерт, петь песни и танцевать. Когда Таня сопротивлялась, то ее лишали еды. Всю свою боль она выражала в рисунках.

Однажды в дом пришли две женщины и забрали ее у бабушки Гали. Тогда девочка узнала, что дедушка умер. Что такое «умер» она не знала, от этого ей было очень страшно, но представляла этот «умер» она по-своему и нарисовала на эту тему картину.

В приюте воспитательница долго хохотала над ее рисунком, а потом показывала его всем и говорила, что «Танька дура помешанная».

А потом был еще один детский дом, где Танечку полюбила женщина из прачечной. Она купила Тане большой альбом и набор карандашей и фломастеров. Девочка так ей была благодарна, что рисовала ей рисунки каждый день. Но лето закончилось, и хорошая женщина исчезла.

Так как воспитатели считали, что Таня была девочкой замкнутой и странной, брать ее в семью никто не хотел.

Хотя, как потом признается Татьяна: «Первое время очень хотелось, а спустя годы отчаялась и замкнулась окончательно». В жизни Танюши остались только ее фантазии и рисунки. «Странная девочка» на удивление хорошо училась в школе. Друзей и подруг у нее не было, в мероприятиях детского дома она участвовать отказывалась. Единственное, что могло привлечь ее внимание, — это рисование.

Когда Тане исполнилось 12 лет, она все же попала в семью. Как потом она делилась своими впечатлениями:

«Уходила в семью, как во сне. Было все равно куда, лишь бы не сидеть в детском доме. Надоело».

В семье девочка приживалась очень тяжело. Но приемные родители заметили ее способности, стали ее поддерживать, показали ее рисунки настоящему художнику. Он оценил талант Тани. А еще обнаружилось, что у нее есть способности к хореографии и пению. Помимо этого девочка прекрасно писала сочинения, стихи, вела дневник. Потом все эти умения начали превращаться в навыки.

Выступление на театральной сцене принесли успех и победу на конкурсе. Увлечение вокалом дало ей возможность выступать на всех школьных и внешкольных мероприятиях.

Ее незаурядные способности к сочинительству заметила учительница по литературе, и у Тани появились публикации в местной газете.

Сейчас Татьяна в семье. Впереди у нее сдача экзаменов и выбор учебного заведения — театрального или художественного. Но самое главное — Таня уже смогла почувствовать и признать свою силу.

Комментарий психолога:

Очень сильные переживания часто сублимируются в творческое самовыражение.

Творчество спасает от тяжелого эмоционального состояния.

Популярные арт-терапевтические методы тому доказательство. Ребенок выражает свои переживания через рисунок, что позволяет ему не только прожить негативный опыт, но и принять его.

Рисование для многих детей и подростков является хорошим психологическим ресурсом — воспроизводя образы, человек как бы соприкасается с данным событием и смотрит на него уже с другого ракурса. Это позволяет взглянуть на переживаемый фактор со стороны.

Анализируя творчество нашей героини, мы смогли через рисунок прикоснуться к ее сильным сторонам, а также помогли девочке понять и принять себя.

История третья. Первая семья в 16 лет, или Надеяться до последнего

Максим прожил в детском доме всю свою жизнь. Все 15 лет. От него отказались еще в роддоме. Он не знал, как выглядит его мама, но мечтал о ней, как все дети.

С возрастом эта напасть проходит, как говорят многие дети: «Просто перестаешь ждать — и все».

А Максим ждал и очень сильно хотел в семью.

Он собирал себя сам, смотрел фильмы, читал книжки. Да! Он читал книжки! Он хотел быть сначала разведчиком, потом хотел лечить людей, потом собак… С годами Максиму все больше хотелось самовыражаться, и благодаря симпатичной внешности и незаурядному чувству юмора он попал в театральный кружок. Там переиграл все главные роли, потому что хорошо запоминал текст.

А когда в детский дом пришел хореограф, то оказалось, что у Максима есть способности к танцам.

Среди детских домов его выступления стали заметны. Девчонки и молодой персонал женского пола его обожали: он был галантен и учтив. Воспитатели младших групп нередко просили его посидеть с малышами. И ему это нравилось, и даже очень!

Теперь Максиму 19 лет. Молодой человек рассказал, как в 16 осуществилась его мечта — он попал в семью. И у него сразу появились и мама, и папа, и сестры, и даже бабушка, которая его сразу полюбила.

Очень похоже на рождественскую сказку, но это реальная история реального молодого человека, который своим обаянием, необыкновенной открытостью и добром притягивал к себе хороших людей.

Комментарий психолога:

Дети, всю жизнь прожившие в детском доме, мечтают о семье. Им хочется хоть разочек побывать там и посмотреть, а что же это такое.

Про семью рассказывают новые пришедшие в группу дети, в школе домашние тоже делятся своими историями, воспитательницы нередко рассказывают друг другу о своих домашних буднях.

Информацию о семейной жизни эти ребята часто получают из просмотра фильмов и сериалов.

Так в голове маленького человека начинает создаваться образ и фантазия о том, что такое семья и как бы хорошо в ней побывать. А у некоторых этот образ превращается в мечту и живет в голове до самого осуществления. И везунчик тот, кому на пути к мечте встречаются хорошие люди, которые протягивают руку помощи, подсказывают, поддерживают, направляют.

Свой индивидуальный взрослый должен быть у каждого ребенка — с помощью него он учится находить жизненные ориентиры.

Вот и нашему герою на пути попался такой взрослый. И не просто взрослый, а теплый, принимающий, задавший направление на добро и любовь.

История четвертая. Цель — выжить и приспособиться

Саньке, когда ему исполнилось 16 лет, выдали 5 тысяч рублей, паспорт и свидетельство об окончании училища. Так его выпустили из детского дома, в котором он пробыл 14 лет, с младшей группы.

Мысли о будущем его не посещали. Было только одно чувство — свободы и растерянности. Свобода заключалась в том, что его не будут больше ловить за самоволку и отправлять в психушку, а растерянность свербела вопросом: «Что теперь со всем этим делать?»

Добравшись до парома, что через реку в новую жизнь, Санька вдруг понял, что ему страшно, очень страшно!

Он не знал, что такое паром, ни разу не переправлялся через реку, не имел представления, что на другом берегу тоже живут люди. К берегу подплыла огромная платформа, на которую стали загружаться машины, две телеги и какие то мрачные люди с мешками.

Санька сразу заметил компанию суровых мужиков и стал к ним приглядываться. На паром просто так не пустили, сказали, что надо покупать билет. Он вынул пятитысячную купюру, протянул продавцу билетов, тот улыбнулся, подмигнул, сказал, что годится, и забрал ее в обмен на кусочек бумажки.

Один из мужиков, тех, что с мешками, наблюдал за этой картиной, подошел к ним и потребовал от продавца дать сдачу. Тот сопротивляться не стал, но явно был очень недоволен таким вмешательством.

Теперь в кармане Саньки стало тяжело от многочисленной мелочи, появилось ощущение несметного богатства, ведь одна купюра совсем не грела.

Мужик пригласил Саньку в свою компанию. Спросил его, кто, откуда, куда направляется.

Когда Саня рассказал, что его выпустили из детского дома и отправили по месту прописки, мужики долго возмущались, а потом кто— то из них предложил: «А давай с нами на лесоповал? Там всему научишься, сытый будешь, профессию получишь». Санька пожал плечами, буркнул, что «все равно куда», но мысль о том, что «буду всегда сыт и среди мужиков не обидят» все-таки промелькнула.

Так, в свои 16 лет он попал на лесоповал, где проработал до 18 лет, приобрел много умений, обзавелся наставником, который постепенно открывал ему жизненные истины.

Комментарий психолога:

У детей, проживших без родителей, рано осиротевших, попавших в детский дом в раннем возрасте, главной задачей является выживание.

В детстве ребенок выживает за счет родителей. У детей из системы ни родителей, ни постоянных взрослых, обращающих только на них свое индивидуальное внимание и обеспечивающих безопасность, нет.

Поэтому сила таких ребят заключается в способности мимикрировать, приспосабливаться, чувствовать кожей окружение, людей, различать интонации, читать телодвижения.

Вот так, с самого раннего детства, они вынуждены контролировать пространство и окружение и стараться выживать. Из таких ребят получаются хорошие коммуникаторы.

Они поняли однажды, что можно расположить к себе человека, надев улыбку на лицо или начав говорить приятные слова. А еще можно подсмотреть, как общаются другие — и тоже начать так делать.

В случае с Санькой сработал механизм самозащиты. Интуиция подсказала, что безопаснее будет там, где сила. Тем более за него заступились, пригласили в мужскую компанию.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!