Отдых сдетьми за границей

Лето жаркая пора путешествий. В отпуск спешат отправиться все: и работающее население и молодые мамочки. Какой он, отпуск с ребенком? Как найти правильный отель, и какие ждут подводные камни на отдыхе, расскажет эксперт по туризму, основатель Baby Travel Club — Юлия Новосад

Юлия, расскажите, с какого возраста можно путешествовать с ребенком?

Некоторые родители, представляя поездку, ощущают не томное ожидание чего-то прекрасного, а страх. В голове появляются сотни вопросов: от горшка до безмолочной каши.

Часто первое обращение к нам начинается со слов: «Раньше мы легко путешествовали с мужем вдвоем, а теперь нам предстоит первое путешествие с ребенком. Мы решили обратиться за помощью к профессионалам».

yandex_ad_1 Действительно, дети до 7 лет заставляют нас обращать внимание на многие мелочи, которые могут испортить отдых. Давайте разберемся по порядку.

Первый ребенок полетел с нами в 3 месяца, а доченьку мы взяли в самолет в 1,5 месяца. Путешествовать можно практически с любого возраста, но все-таки ранние поездки должны быть правильно оценены родителями и педиатром.

Если речь идет о переезде из зимы в лето, то уезжать нужно минимум на две недели, чтобы акклиматизация у ребенка прошла правильно.

Как выбрать направление для отдыха?

Чем младше ребенок, тем внимательнее нужно подойти к выбору климата. Терморегуляция младенцев не идеальна, поэтому погоду жарче 30 градусов днем точно выбирать не стоит.

Обычно родители с малышами много времени на пляже не проводят. Прогулочный отдых, когда погода еще или уже не пляжная, а значит, на курорте нет толп туристов — это идеальный вариант времяпровождения.

Для детей от 1,5 лет и старше важно выбрать теплое, приятное море, без волн и с пологим входом. Идеальная температура воды 24–27 градусов.

Есть курорты, на которых при погоде за 30 море выше 20 градусов не прогревается. На солнце жарко, вода мгновенно охлаждает. Как следствие, ребенок болеет.

По каким параметрам вы рекомендуете выбирать отель?

Личных факторов может множество. Но бы будем говорить об объективных:

Санитарное состояние. Пожалуй, самый важный момент. В «детские» отели малыши со всего мира привозят свои заболевания. Гигиена и качественная обработка в зонах для детей очень важна.

Найти адекватную информацию о реальном положении дел в отеле мы можем только в отзывах. Если в европейских странах мы более уверены в высоких стандартах, то в Турции и Азии мы, агенты, делимся бесценной информацией от наших туристов.

Детские принадлежности. Кроватка, предоставление горшков, подогревателей и даже радио-няни может сделать пребывание намного комфортнее. Мелкие заботы отнимают у мам кучу драгоценного отпускного времени.

Питание. Чаще семейные туристы выбирают отдых «все включено». Так решается вопрос выбора подходящего для кормления детей, к тому же члены семьи могут чувствовать голод в разное время. В формате «все включено» практически всегда можно покормить дитя.

Учтите, детки-привереды и аллергики могут не получить правильного питания в таких отелях.

Адаптированный суп и безмолочная каша — именно это с упорством Шерлока мамы выискивают в отзывах об отеле. Бывают детские столы с баночками и блендером для совсем маленьких.

Некоторые родители везут целый чемодан подходящих ребенку баночек с питанием в отпуск. Стоит отметить, что это правильное решение.

Возможно ли при наличии маленького ребенка и скромного бюджета качественно отдохнуть?

Если бюджет ограничен, то я советую родителям обратить внимание на апарт-отели. В них включена уборка номера и смена белья. Есть кухня и возможность бюджетно накормить семью в номере свежими и вкусными овощами, сварить легкий суп. Выбирайте качественное европейское направление.

Это может быть Испания, Греция. В этих странах без опаски можно разместиться в 3-звездочетом апарт-отеле.

У вас двое маленьких детей, расскажите, вы ездили отдыхать с ними одна?

Я с детьми частично живу одна на Тенерифе, когда муж по работе не может быть с нами. Но это жизнь. Не путешествие и не отдых. Я легко могу взять их в охапку и поехать отдыхать одна, но я не хочу.

yandex_ad_2 Оливушке всего 1,5 года, это самый сложный возраст для путешествий. Думаю, через год буду практиковать, но сейчас мне большее удовольствие доставляет поездка с помощником.

Как организовать перелет с детьми, чтобы он был комфортным?

Никогда не берите ночной рейс, а уж тем более ночную стыковку, когда спящих детей нужно будить. Не скупитесь на покупку первого ряда. У детей будет простор для игры, а вы сможете почитать журнал.

Каждую маму заботит вопрос медицинского обслуживания во время отпуска. Какие лекарства должны быть в аптечке?

Наша аптечка в путешествия мала: пластырь, жаропонижающее, градусник, банеацин, антигистаминное.

После многих путешествий я вывела простую формулу: мы берем лекарства для купирования острой реакции в ожидании врача. И всегда вызываем доктора. Он пропишет лекарства, нужные в нашем случае, мы купим их в аптеке и потом полностью возместим у страховой расходы на эту покупку.

На все случаи жизни аптечку не соберешь, и куда подстилать соломку? Хотя нет, еще беру с собой препараты для хронических проблем. Из-за акклиматизации они могут обостриться.

Ну и напоследок, поделитесь, как проводите лето вы?

Наше лето — невероятно насыщенное. С конца мая мы летам каждые 2 недели. Уже побывали на Майорке, в Новосибирске, в Москве. Сейчас на повестке дня стоит Черногория. Это уже профессиональная деформация. Турагенту сложно удержать себя на одном месте.