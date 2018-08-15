Тимати — 35! Вспоминаем самых милых звездных детей

На счету у Тимати шефство в компании Black Star, барбер-шопы, линия одежды и мега-популярные бургерные Black Star Burger. Но самое главное его достижение — дочка Алиса (4), рожденная от модели Алены Шишковой (25). В день рождения успешного рэпера и предпринимателя мы вспоминаем других, не менее милых звездных детей.

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Сын Сергея Лазарева (35) родился в 2014 году. Имя мамы Никиты (4) певец до сих пор держит в секрете, так что многие уверены, что мальчик появился на свет от суррогатной матери.

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Ольга Шелест (41) познакомилась с режиссером Алексеем Тишкиным во время работы на телеканале MTV. В 2012 году телеведущая забеременела. Она уехала с Алексеем в Нью-Йорк, сыграла скромную свадьбу и родила первую дочку Музу (4). А в августе 2015 года Ольга Шелест родила вторую дочку Айрис (2).

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Маруся (9) — дочь Ксении Бородиной от первого брака. Ее отец — бизнесмен Юрий Будагов. Супруги развелись через три года. Летом 2015-го Ксения вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал бизнесмен Курбан Омаров (37). А уже зимой на свет появилась вторая дочка Ксюши Тея (2).

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Филипп Киркоров (51) не скрывает: он два раза прибегал к услугам суррогатной матери. В 2011 году родилась дочка Алла-Виктория (7), а в 2012 (6) — ее брат Мартин.

София, дочь Ани Лорак

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В 2009 году Ани Лорак (39) вышла замуж за турецкого подданного и одного из владельцев туроператора Turtess Travel Мурата Налчаджиоглу, а через два года у пары родилась дочка Софья (7).

Алина, Моника и Гектор, дети Анны Седоковой

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Певица Анна Седокова (35) воспитывает троих детей: Алину (13) от брака с футболистом Валентином Белькевичем (пара рассталась из-за постоянных измен мужа, а в 2014-м он умер от оторвавшегося тромба), Монику (6) от бизнесмена Максима Чернявского (31) (они развелись через два года брака) и маленького Гектора (1) от отношений с бизнесменом Артемом Комаровым

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Геля (7), как зовут девочку поклонники Лободы (35), родилась от отношений Светланы и ее бывшего гражданского мужа Андрея Царя (34). Пара рассталась после четырех лет совместной жизни.

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Сеня (5), Тема (12) и Яна (10) — дети Юлии Барановской (33) и футболиста Андрея Аршавина (37). Телеведущая так и не вышла замуж за Аршавина — она узнала, что возлюбленный изменял ей, и ушла от него. Сейчас Андрей не видится со своими детьми и не платит Юле алименты.

Лидия и Вера, дочки Натальи Чистяковой-Ионовой

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Красотки Лида (11) и Вера (6) — любимые дочки Натальи Чистяковой-Ионовой (32) и ее супруга Александра Чистякова (45). Пара, кстати, жената уже 12 лет!

Оливия, дочка Кети Топурия

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Оливия (3), или просто Ливи, родилась в 2015 году. Отец малышки — бизнесмен Лев Гейхман . Кети (31) рассталась с супругом в 2017-м.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/timati-35-vspominaem-samyh-milyh-zvezdnyh-detej/