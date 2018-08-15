В Туве мать подкинула полицейским ребенка

Сотрудники полиции в Туве передали в районную больницу ребенка, которого им подкинула прямо в отдел МВД нерадивая 19-летняя мать.

Как рассказали в пресс-службе республиканского ГУ МВД России, инцидент произошел 13 августа около 23 часов по местному времени. В отдел МВД «Улуг-Хемский» в городе Шагонар зашла нетрезвая молодая женщина с маленьким ребенком на руках. Посидев немного в фойе ОП, женщина ушла, оставив ребенка возле помещения дежурной части.

Как выяснилось, инциденту предшествовало семейное застолье, в ходе которого родственница матери начала попрекать ее пьянством и пригрозила передать ее двухлетнего ребенка сотрудникам правоохранительных органов. Расстроенная мать сама отнесла ребенка в полицию, после чего ушла продолжать выпивать к знакомой.

Отмечается, что безработная женщина одна воспитывает малолетнего сына, и на учете в подразделениях полиции ранее не состояла. Сейчас ребенок находится в больнице, полицейские передали собранные материалы в комиссию по делам несовершеннолетних администрации Шагонара для решения вопроса об изъятии ребенка у матери и лишения ее родительских прав.

Фото: instagram.com/17.mvd.rf