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Когда муж посылает жену на аборт
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Когда муж посылает жену на аборт 

Ридус 1 час назад
В начале августа мадам сообщила, что беременна. Мы сходили в поликлинику. Она вышла от врача и заявила, что срок беременности 2 недели, а больше ей ничего не сказали. Я ещё раз спросил, нужен ли ей этот ребёнок, потому что мне он не нужен, мне 21 год, я к детям не готов, не хочу и не буду… …Муж бросил из-за незапланированной беременности Я на третьем месяце. Как быть мне я не знаю. Он ответил — мы так не договаривались. Сначала купим квартиру..но.. Вот что случилось… …Сижу и плачу Я БЕРЕМЕННА. Но муж хочет от него избавиться. Говорит: — проблем куча, работа не постоянная, я сейчас не готов быть отцом и вообще это не игрушка и ты сама виновата… …беременная вторым ребенком, муж против категорически, слушать не хочет! Говорит, чтоб шла на аборт, что я ему жизнь сломала…оскорбляет.. ***
Вот несколько примеров из Сети, от которых мне жутко. Раньше я думала, что брошенными и ненужными в случае беременности, могут остаться только дамы одинокие. А тут такое.
Замужние женщины оказались в унизительном положении внезапно залетевшей школьницы.
Да лучше бы от случайного юнца-молодца «залетели», в самом деле, не так обидно. Во-первых, гены у ребенка будут получше, а, во-вторых, когда партнер случайный, то пойти в отказную для мужика если не нормально, то хотя бы предсказуемо. Но отцы семейств-то куда со своим ценным мнением? Зачем они тогда женились?
Я, конечно, понимаю, что у отца ребенка тоже есть голос, но что тогда вообще гарантирует брак? И о какой рождаемости можно говорить?
Ясное дело, что в браке у женщины есть одна единственная небольшая преференция — развестись и подать на алименты (ну или в браке подать, но развод все равно неизбежен). Это, конечно, по нашим зарплатам чаще всего мелочь, ног с поганой овцы хоть шерсти клок. Но только вот ребенка еще нужно воспитывать всю жизнь, им нужно заниматься…
Словом, со всех сторон неприятная ситуация. И очень сильно девальвирующая стоимость колечка на безымянном пальце.
Самое интересное, что все убийцей своего ребенка в глазах общества все равно будет считаться именно женщина. Именно с ней будут разговаривать психологи и священники. Она будет страдать от общественного осуждения и моральных терзаний. А муж ничего. Это же не муж, в самом деле, делал аборт…
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Женский форум
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