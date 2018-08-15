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Иосиф Пригожин и Валерия решили обустроить в доме детскую комнату
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Иосиф Пригожин и Валерия решили обустроить в доме детскую комнату 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Пара не теряет надежд снова стать родителями.
Известная певица Валерия и ее муж, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, сейчас отдыхают в своем доме в Швейцарии, расположенном на берегу Женевского озера. Пара сообщила журналистам, что запланировала сделать там ремонт, в первую очередь, чтобы обустроить детскую комнату.
А мы снова в горах, ходим по 20км в день, несмотря на погоду — получили заряд, не можем остановиться. 😂🌧️🌤️#gstaad
Публикация от VALERIYA (@valeriya)
13 Авг 2018 в 10:59 PDT  Скоро начнем капитальный ремонт, переделаем планировку. Поднадоело, нужно обновить, освежить интерьер, а теперь появились и иные причины — в следующий раз планируем приехать туда в другом, расширенном составе. Поэтому в первую очередь собираемся обустраивать детскую комнату, чтобы было все необходимое — кроватки, пеленальные столики, игрушки. Уже присматриваем мебель. Тут же невероятная природа, воздух, лес. Это пойдет на пользу малышу,
— внезапно заявил «СтарХиту» Иосиф Пригожин.
Однако позже оказалось, что речь идет не о совместном ребенке певицы и продюсера. Просто Иосиф Пригожин недавно стал дядей и будет рад позаботиться о племяннике в своем доме. «Мы с Лерой обожаем нянчиться. Пока возимся с сынишкой моего брата, который появился на свет два месяца назад. Мальчишка очень спокойный, почти не шумит, только если что-то сильно надо. Беру его на руки и чувствую себя снова молодым отцом. Я и жена очень хотим деток. Пока Господь не дал, но не теряем надежды. А племянника и его родителей собираемся взять с собой на время следующего отдыха», — рассказал продюсер.
Стоит отметить, что Валерия буквально три недели назад заинтриговала поклонников фото с младенцем. Она лишь сообщила, что он не ее внук и не стала рассказывать подробностей. Позже стало известно, что малыш — ребенок брата Иосифа.
Публикация от VALERIYA (@valeriya)
22 Июл 2018 в 11:51 PDT  Кстати, подобные фото Валерия с мужем размещают в соцсетях не впервые. Так, в январе текущего года они оба поделились на своих страницах снимками с младенцами. Чуть позже Иосиф Пригожин все же рассказал об этих детях подробнее: «Это не мои внуки, но эти дети нам не чужие. Это наши дальние родственники, у них родились дети. Я зашел к ним в гости. Это дети детей, которых мы вырастили».
Напомним, пока Валерия является мамой троих уже взрослых детей. Все родились во втором браке с продюсером Александром Шульгиным. В 1993 году появилась на свет дочь Анна, в 1994-м родился сын Артемий, в 1998-м — сын Арсений.
С 2004 года звезда замужем за продюсером Иосифом Пригожиным, у которого также есть трое детей: сын Дмитрий (1989) и дочь Даная (1997) от первого брака и дочь Елизавета Пригожина (1999) от второй гражданской супруги. Совместных детей у Валерии и Иосифа Пригожина нет, поэтому неудивительно, что поклонники очень ждут новости о пополнении, хотя певице уже 49 лет.
Фото: Instagram@valeriya
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