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Зеленоградская библиотека приглашает семьи с детьми на праздник «МамаСлёт»
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Зеленоградская библиотека приглашает семьи с детьми на праздник «МамаСлёт» 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
В субботу 18 августа в зеленоградской библиотеке 252, посвящённой кино и театру, пройдёт праздник для детей.
В корпусе 1462 для детей от 0 до 12 лет, с 15 до 19 часов пройдут развлекательные, развивающие мероприятия. Для будущих мам и малышей от 8 месяцев специалисты приготовили занятия. Детям предоставят игровое пространство и воздушную зону. Гости праздника смогут поучаствовать в фотоквесте, мастер-классах, посетить ярмарку.
Творческое объединение «Карамельки» представит свои работы по анимации, научная лаборатория «Открывашка» покажет детям химические опыты. Маленькие посетители праздника смогут поиграть в игры на английском языке, посмотреть битву роботов, которую покажут кружки робототехники и ракетомоделирования. Кроме того, гостей праздника порадует выступление музыкантов, мыльное шоу и лотерея.
Об этом сообщает сайт ЗеоАО.
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