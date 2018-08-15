Зеленоградская библиотека приглашает семьи с детьми на праздник «МамаСлёт»

В субботу 18 августа в зеленоградской библиотеке 252, посвящённой кино и театру, пройдёт праздник для детей.

В корпусе 1462 для детей от 0 до 12 лет, с 15 до 19 часов пройдут развлекательные, развивающие мероприятия. Для будущих мам и малышей от 8 месяцев специалисты приготовили занятия. Детям предоставят игровое пространство и воздушную зону. Гости праздника смогут поучаствовать в фотоквесте, мастер-классах, посетить ярмарку.

Творческое объединение «Карамельки» представит свои работы по анимации, научная лаборатория «Открывашка» покажет детям химические опыты. Маленькие посетители праздника смогут поиграть в игры на английском языке, посмотреть битву роботов, которую покажут кружки робототехники и ракетомоделирования. Кроме того, гостей праздника порадует выступление музыкантов, мыльное шоу и лотерея.

Об этом сообщает сайт ЗеоАО.