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В Тверской области школьница не училась и работала, чтобы прокормить мать-алкоголичку
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В Тверской области школьница не училась и работала, чтобы прокормить мать-алкоголичку 

tvernews.ru 51 минуту назад
Прокуратура Тверской области провела проверку исполнения законодательства о соблюдении прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи. И выявила массу грубых нарушений. По результатам прокурорской проверки к дисциплинарной ответственности привлечено 20 должностных лиц,18 исков заявлено в суд.
Как сообщается на сайте ведомства, вопреки требованиям законодательства органы опеки и попечительства не всегда принимают необходимые меры по выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей.
Так, например, в Вышневолоцком районе несовершеннолетняя на протяжении 2012 — 2018 годов 6 раз помещалась в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в связи со злоупотреблением матерью спиртными напитками. В декабре 2017 года ребенка возратили в семью, находящуюся в социально-опасном положении. Однако контролировать семью органы опеки не торопились. В результате девочка не посещала школу, вынуждена была работать и содержать семью. Только после прокурорской проверки девочка приступила к обучению.
В Кесовогорском районе при наличии угрозы жизни и здоровью несовершеннолетней (крайне пожароопасная обстановка в семье, опасность отравления угарным газом) в течение нескольких дней органы опеки и попечительства бездействовали. Ребенок продолжал находиться в условиях угрозы жизни и здоровью. При этом органы опеки и попечительства сваливали свои полномочия на другие органы системы профилактики.
Помимо этого, прокуратура отметила неэффективную работу по информированию о детях, оставшихся без попечения родителей. В Центрах социальной поддержки в нескольких районах области официальные сайты не созданы.
В Андреапольском, Зубцовском, Западнодвинском, Лихославльском районах области выявлены факты ненадлежащего исполнения опекунами и приемными родителями своих обязанностей, оставление несовершеннолетних без надзора.
Так, в Лихославльском районе неисполнение опекунами своих обязанностей способствовало совершению опекаемыми подростками повторных преступлений.
После вмешательства органов прокуратуры большая часть нарушений устранена, сообщает пресс-служба ведомства.
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