Девочки несчастны из-за матерей-домохозяек

Представим ситуацию: женщина вышла замуж. Её избранник не только работает, но и зарабатывает. Значит ли это, что супруга должна сидеть дома, окружив себя пелёнками и кастрюлями или ей лучше остаться в офисе и продолжить трудится? Тема «женщина и работа» вызывает на интернет-форумах много споров, иногда переходящих во взаимные оскорбления.

News.ru узнал у экспертов — нужно ли женщине трудиться. Мнения психологов разделились. Одни убеждены: жена может быть домохозяйкой и оставаться гармонично развитым человеком. Другие утверждают: женщина без работы, как рыба без воды — погибнет.

Кандидат социологических наук, психолог, психоаналитик Людмила Полянова считает, что для женщины важно реализоваться во всех ролях: как мать, жена, хозяйка дома и успешный сотрудник.

— Ни одна женщина не удержала интерес своего мужа, только вытирая пыль и накрывая на стол. Ведь стояние у плиты — это только одна грань реализации, — объясняет Полянова.

Эксперт уверена, что работать жёнам необходимо. При этом желательно, чтобы деятельность приносила женщине моральное удовлетворение, а не беспрерывный стресс и головную боль.

Кроме того, Полянова уверена, что у мамы-домохозяйки, скорее всего, вырастет безынициативная дочь, которая не будет стремиться хорошо учиться, реализовывать себя в обществе и в итоге будет несчастной. И ругаться на девочку окажется бесполезно, ведь она смотрит на маму и повторяет за ней.

— Есть такое понятие как материнский сценарий. Какой мы напишем сценарий для своих детей, такому они и будут следовать, — отметила эксперт.

Другая крайность — когда женщина сутками проводит на работе и не видит семью. Это тоже плохо, ведь в таких семьях и дети, и мужья обделены вниманием.

— Идеально, когда мы находим компромисс, золотую середину. Такое поведение говорит о высоком интеллекте и хорошей адаптации, — резюмировала Полянова.

Психолог Павел Волженков считает, что в современной семье возможны любые варианты. Например, жена ходит на работу каждый день, или в одни дни ходит в офис, а в другие — работает удалённо. Ещё вариант — у жены свой бизнес, она выстраивает график так, как считает нужным. Но некоторые женщины сами хотят заниматься только домашними делами. Поэтому идеальный вариант, когда супруги договариваются о распределении обязанностей.

— Ещё до создания семьи мужчине и женщине нужно обсудить, какие они планируют доходы и расходы, а также обсудить, как будут вноситься корректировки в бюджет, если доходы будут возрастать или сокращаться, — сказал Волженков.

Лайф-коуч, психолог, специалист по эффективному построению отношений, ведущая женских тренингов Надежда Римская приводит ещё один аргумент в пользу работающих женщин — при расставании с мужем финансово независимая дама не останется «у разбитого корыта».

— В случае, если отношения начинают рушиться, часто мужчины прибегают к финансовым манипуляциям. Чтобы не попасть в эту ловушку, надо иметь возможность жить самостоятельно, без поддержки мужчины, — сказала психолог.

Римская утверждает — в жизни у гармоничной женщины должны присутствовать три составляющих. Первый — это отношения с близкими, второй — профессиональная реализация, третий — время для ухода за собой.