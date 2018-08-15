Мальчик во время купания в море в Новороссийске потерял сознание

Это случилось 14 августа. Перед тем, как войти в море, 10-летний ребенок надел маску. Во время плавания его накрыла волна, и в легкие попала вода. Он потерял сознание.

Ребенка доставили в больницу, врачи борются за его жизнь, сообщает «360».