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Мальчик во время купания в море в Новороссийске потерял сознание
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Мальчик во время купания в море в Новороссийске потерял сознание
АиФ — Юг
1 час назад
Женский форум
Фото:
АиФ – Юг
Это случилось 14 августа. Перед тем, как войти в море, 10-летний ребенок надел маску. Во время плавания его накрыла волна, и в легкие попала вода. Он потерял сознание.
Ребенка доставили в больницу, врачи борются за его жизнь, сообщает «360».
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