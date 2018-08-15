Ещё
Мальчик во время купания в море в Новороссийске потерял сознание
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мальчик во время купания в море в Новороссийске потерял сознание 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Это случилось 14 августа. Перед тем, как войти в море, 10-летний ребенок надел маску. Во время плавания его накрыла волна, и в легкие попала вода. Он потерял сознание.
Ребенка доставили в больницу, врачи борются за его жизнь, сообщает «360».
АиФ — Юг: последние новости
Запрет на катание на катамаранах продлили в Анапе На Кубани мужчина на тракторе с косилкой серьезно поранил ступни ребенку Нет шпилькам и балеткам. Ортопед - о правильной обуви для здоровья ног
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки127
Тодоренко удивила странным фото на обложке журнала45
Бородина неумело ретуширует снимки двухлетней дочери
Мадонне грубо напомнили про возраст1
Поклонники жалеют исхудавшую Брежневу2
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
02:07
Пригожин рассказал о пополнении в семье
Звёзды
01:00
Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
Звёзды Шоу-бизнес
00:58
Тодоренко удивила странным фото на обложке журнала
Звёзды
01:00
Стало известно, почему Галкин не изменяет жене
Звёзды
00:12
Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети
Звёзды
00:59
Звезды — об интиме с поклонниками
Звёзды
03:04
Что стало с Натальей Ветлицкой
Звёзды
03:59
Успенская наняла личного повара для собаки
Звёзды Шоу-бизнес
00:57
Лолита показала себя без макияжа и в купальнике
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение