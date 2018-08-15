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В Новороссийске ребёнок впал в кому, нырнув в море
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В Новороссийске ребёнок впал в кому, нырнув в море 

Свободная пресса 29 минут назад
Фото: АиФ – Юг
10-летний мальчик на пляже Новороссийска впал в кому, неудачно нырнув в море.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свои источники, трагедия произошла вечером 14 августа.
Согласно предварительной информации, перед прыжком в воду ребёнок надел маску. Во время купания его накрыло волной. В лёгкие мальчика попала вода, после чего он потерял сознание и впал в кому.
В настоящее время ребёнок находится в реанимации одной из местных клиник. Врачи продолжают вести борьбу за его жизнь.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в штате Джорджия молодой американец погиб, пытаясь продержаться под водой как можно дольше.
Инцидент произошёл в начале августа во время мальчишника, который проходил в доме на берегу озера Синклер.
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