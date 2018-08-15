В Новороссийске ребёнок впал в кому, нырнув в море

10-летний мальчик на пляже Новороссийска впал в кому, неудачно нырнув в море.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свои источники, трагедия произошла вечером 14 августа.

Согласно предварительной информации, перед прыжком в воду ребёнок надел маску. Во время купания его накрыло волной. В лёгкие мальчика попала вода, после чего он потерял сознание и впал в кому.

В настоящее время ребёнок находится в реанимации одной из местных клиник. Врачи продолжают вести борьбу за его жизнь.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в штате Джорджия молодой американец погиб, пытаясь продержаться под водой как можно дольше.

Инцидент произошёл в начале августа во время мальчишника, который проходил в доме на берегу озера Синклер.

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