Ещё
Москвичам помогут подготовиться к появлению малыша в школе для будущих мам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Москвичам помогут подготовиться к появлению малыша в школе для будущих мам 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Школу для будущих мам открыли на базе городской больницы имени Юдина и детской поликлиники № 118. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Проконсультироваться в школе «500 шагов вместе» смогут жители Юго-Восточного, Южного, Троицкого и Новомосковского округов. Участникам расскажут об уходе за новорожденными, необходимых малышу справках и документах. Будущим родителям также расскажут, как прикрепиться к поликлинике, получить рецепт на молочную кухню и каких врачей нужно посетить.
Для обучения молодых родителей используют лекции, ролики и посты в социальных сетях. В одном из мессенджеров уже работает площадка для общения родителей и медиков.
Следующая встреча школы состоится 16 августа в 16:30 в роддоме больницы имени Юдина.
Участие бесплатное, но предварительно нужно записаться по телефону: +7 (499) 612-45-66.
Москва24: последние новости
Телеведущая Лера Кудрявцева родила второго ребенка Пропавших в ТиНАО троих детей нашли зчерез два дня Когда сатанизм запретят по закону?
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тодоренко удивила странным фото на обложке журнала27
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки127
Пригожин рассказал о пополнении в семье3
Стало известно, почему Галкин не изменяет жене57
Бородина неумело ретуширует снимки двухлетней дочери
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
02:07
Пригожин рассказал о пополнении в семье
Звёзды
01:00
Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
Звёзды
00:58
Тодоренко удивила странным фото на обложке журнала
Звёзды
01:00
Стало известно, почему Галкин не изменяет жене
Звёзды
00:12
Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети
Звёзды
00:59
Звезды — об интиме с поклонниками
Звёзды
03:04
Что стало с Натальей Ветлицкой
Звёзды
03:59
Успенская наняла личного повара для собаки
Звёзды Шоу-бизнес
00:57
Лолита показала себя без макияжа и в купальнике
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение