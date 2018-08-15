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В Москве запустили школу для будущих мам на базе роддома и детской поликлиники
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В Москве запустили школу для будущих мам на базе роддома и детской поликлиники 

РИАМО 12 минут назад
Фото: РИАМО
Городская больница имени С. С. Юдина и детская поликлиника №118 запустили совместную школу для будущих мам «500 шагов вместе» для жительниц Юго-Восточного, Южного, Троицкого и Новомосковского округов, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.
Взаимодействие женских консультаций, родильного дома и детской поликлиники обеспечивает преемственность медицинской помощи и оказание поддержки будущим родителям на всех этапах от ожидания ребенка до его появления на свет.
«Для нас важна преемственность амбулаторного и стационарного звена, особенно, когда речь идет о детях. Наша школа помогает будущим мамам и папам подготовиться к появлению малыша и получить всю необходимую информацию непосредственно от врачей, в том числе педиатров. У пар, посещающих занятия, меньше страхов перед появлением ребенка, что очень важно для тех, кто готовится стать родителями впервые», — сказал заместитель главного врача больницы имени Юдина Михаил Цурцумия.
Очередная встреча школы состоится 16 августа в 16:30 в роддоме больницы имени Юдина по адресу: Коломенский проезд, дом 4, строение 2. Принять участие в школе «500 шагов вместе» могут все желающие, предварительно записавшись по телефону: 8 (499) 612-45-66.
В рамках школы будущие родители приглашаются на День открытых дверей в родильный дом больницы, а также на лекцию под открытым воздухом, которую проводят во время прогулки по яблоневому саду на территории клиники. В саду расположен специальный шатер, где женщины имеют возможность отдохнуть, взвеситься и измерить частоту сердцебиения плода. В конце встречи будущие мамы могут задать вопросы врачам и получить консультацию.
В программу школы также входят лекции в детской городская поликлинике №118, где педиатры совместно с акушерами-гинекологами подробно освещают вопросы, касающиеся подготовки к родам, грудного вскармливания и первых месяцев жизни малыша.
Школа также пользуется популярностью у будущих пап: специально для них врачи организовывают практические занятия, предлагая самостоятельно запеленать куклу или обработать пупочную ранку.
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