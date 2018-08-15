Алена Свиридова показала кадр с первой фотосессии

Певица Алена Свиридова опубликовала фото в Инстаграм из семейного альбома и показала себя в возрасте шести месяцев

Эта фотосессия стала первой в жизни будущей звезды. Свиридова заметила, что рядом с ней — молодая и красивая мама, а папа не смог принять участие в фотосессии, потому что был в полете, ведь он работал военным летчиком на Севере. Артистка заметила, что ее отец также был невероятно красивым.

Алена поблагодарила своих родителей за то, что она смогла появиться на свет и посмотреть мир. Свиридова добавила, что мир, в который ее привели, оказался прекрасным, а сама она счастлива жить на Земле. Также артистка поблагодарила поклонников, которые не забыли поздравить своего кумира с Днем рождения и пожелали всего самого доброго и светлого.

Моя первая фотосессия:) Да, друзья мои, справа, в чепчике — это я. Вот так я выглядела месяцев через шесть после рождения:) и у меня очень красивая мама:) Папа, вероятно, в этот момент был в полёте, но он тоже был молодой и очень красивый. Спасибо вам, мои родители! Мир, в который вы меня привели, оказался прекрасным! Я очень счастлива жить на этой Земле. И спасибо Вам, мои дорогие друзья за все те тёплые слова, которые вы мне сказали и написали! Я очень люблю вас!♥️ #деньрождения #помоемуянесильноизменилась:)

Публикация отАлёна Свиридова (@alenasviridova)

14 Авг 2018 в 7:16 PDT